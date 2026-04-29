دشمن با حربه اقتصادی به دنبال انتقام شکست نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی شامگاه چهارشنبه در جمع پرشور مردم الوند، ایستادگی ملت را زمینه‌ساز تحقق وعده امام خمینی(ره) مبنی بر «مبعوث شدن مردم» دانست و اظهار کرد: ملتی که مسیر سخت و دشواری را پشت سر گذاشته، انواع شرارت‌ها را دیده، ایستاده و هزینه داده است شایسته بعثت است.

کاظمی افزود: ملت ایران ۶۰ روز پای پیمان و عهد خود با رهبر شهید و امام شهیدش ایستاد و در این مسیر عقلانیت، هوشمندی، بصیرت و دشمن‌شناسی او به اوج رسید و عمق عظمت نعمت ولایت را فهمید و مستحق این بعثت شد.

معاون بازرسی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به دستاوردهای نیروهای مسلح تصریح کرد: فرزندان شما در ۴۰ روز نبرد چنان درسی به جبهه باطل دادند که دشمن امروز اعتراف می‌کند هرگز در محاسباتش نبود که ایران بتواند تنگه هرمز را در قبضه قدرت خود بگیرد و اراده ملت را به رخ جهانیان بکشد.

وی خاطرنشان کرد: امپراتوری رسانه‌ای دشمن اجازه نمی‌دهد عظمت‌های این ملت و فرزندان برومندش دیده شود اما حقیقت میدان، خود را بر تحلیلگران آنها تحمیل کرده است.

کاظمی با هشدار نسبت به تغییر تاکتیک دشمن گفت: آنها وقتی نتوانستند در میدان نظامی و خیابان پیروز شوند، امروز به یک حربه جدید روی آورده‌اند و آن هم به هم ریختن حوزه اقتصادی و ایجاد تردید در میان مردم است.

وی افزود: طبیعی است که جنگ، آثار و تبعاتی بر اقتصاد دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی و فشارهایی ایجاد کند اما یک بخش هم شرارت و نفوذ داخلی است که با ضریب دادن به مشکلات، به دنبال انتقام شکست از مردم است.

مراقب سوءظن به مسئولان باشید

این کارشناس سیاسی دومین سناریوی دشمن را ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان عنوان کرد و گفت: جریانی وجود دارد که می‌خواهد مشکلات احتمالی را بزرگنمایی کند و مردم را نسبت به فرماندهان و مدیران ارشد این جنگ بدبین سازد.

کاظمی تأکید کرد: فرماندهانی که شبانه‌روز و در شرایطی که جانشان لحظه‌ای در خطر است در حال مبارزه‌اند، نباید قربانی این عملیات روانی شوند و مراقب باشید این زمزمه‌ها غلیظ نشود.

معاون بازرسی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به فضای مجازی به عنوان بستر این عملیات گفت: یک حرف بی‌حساب یا اطلاع ناقص می‌تواند جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد و نباید گذاشت مجادلات بی‌حاصل، انسجام ملی را خدشه‌دار کند.

کاظمی به نقل یک خاطره مهم پرداخت و گفت: پس از بدعهدی آشکار ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش، رهبر شهید ما کارگزاران رده اول کشور را جمع کردند و مفصلاً از جنایات و بدعهدی‌های آمریکا سخن گفتند.

وی افزود: ایشان در پایان آن جلسه سه بار قسم جلاله یاد کردند و فرمودند: «اُشهِدُ بِاللَّهِ وَ کَفَی بِاللَّهِ شَهِیداً» که راه رشد، پیروزی، غلبه بر مشکلات و فائق آمدن بر مسائل اقتصادی و غیراقتصادی در این کشور، در مبارزه با آمریکاست.

کاظمی در پایان با اشاره به دست غیبی الهی در ماجرای دشت مهیار اصفهان گفت: خداوند پیروزی را در حق این ملت مقرر کرده و این وعده صادق الهی است.

وی در پایان تصریح کرد: حضور شما در خیابان‌ها همان کاری را رقم می‌زند که موشک‌های شهید تهرانی‌مقدم به دست فرزندان شما در میدان نبرد انجام می‌دهد. این بعثت، نقطه عطفی در مسیر انقلاب اسلامی است و ان‌شاءالله به پیروزی نهایی ملت ختم خواهد شد.

