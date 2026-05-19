رهاسازی ۱۵ میلیون مترمکعب آب از سد طالقان به دشت قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌آبادی وزیر نیرو صبح سه شنبه در دیدار با فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس، با اشاره به وضعیت بحرانی کم‌آبی در دشت قزوین، دستور رهاسازی ۱۵ میلیون مترمکعب آب از سد طالقان را برای استفاده کشاورزان این منطقه صادر کرد.

فاطمه محمدبیگی در این دیدار با اشاره به اهمیت حیاتی آب برای کشاورزی، اشتغال و پایداری زندگی در دشت قزوین، از عملکرد وزارت نیرو در سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: علی‌رغم اهمیت بسیار احیای دشت زرخیز قزوین و پیگیری‌های مکرر در ۵ سال گذشته، اقدام جامع و مؤثری از سوی وزارت نیرو صورت نپذیرفته است.

وی با تشریح تبعات کم‌آبی در استان افزود: کم‌آبی شدید در اکثر مناطق و دشت‌های استان موجب آسیب جدی به مزارع و باغات کشاورزی و محصولات استراتژیکی چون گندم، جو، کلزا، چغندرقند، ذرت و باغات میوه شده و اعتراض جدی جامعه خدوم کشاورزی را به دنبال داشته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس با صراحت تأکید کرد: تثبیت حق‌آبه کشاورزان استان قزوین مطالبه جدی ما از دولت و وزارت نیرو است و این مسئله تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.