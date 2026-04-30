به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، کیوان تاج بخش گفت: در حال حاضر ۵۹ نفر از روان شناسان به سامانه نسخه الکترونیک جهت تجویز و ارائه خدمت دسترسی دارند و تعداد ۲۹ مطب یا دفتر کار روانشناسی طرف قرارداد فعال بیمه سلامت ایران هستند که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۳ درصد و ۴۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: با عبور از مرحله آغاز ارائه پوشش به خدمات روان شناسی و تثبیت همکاری با این گروه از ارائه دهندگان خدمات سلامت در چند سال اخیر، باید برای رفع چالش‌ها و عمق بخشیدن به کمیت وکمیت پوشش بیمه‌ای این خدمات تلاش کنیم.

تاج بخش ادامه داد: در سنوات اخیر به استناد ضوابط و دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان درمانی ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت، امکان ثبت نام و تجویز الکترونیک نسخه و نیز انعقاد و تمدید قرارداد الکترونیک در سامانه عقد و تمدید الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران برای روان شناسان کشور فراهم شده است.

وی گفت: هزینه پرداختی سازمان بیمه سلامت ایران به روانشناسان طرف قرارداد در سال ۱۴۰۴ به مقدار ۴۹.۳۷۸ میلیون ریال بوده است. همچنین ۳ کلینیک مشاوره و روانشناسی طرف قرارداد با این سازمان هستند.

مدیرکل دفتر اعتبارسنجی، نظارت و قراردادهای سازمان بیمه سلامت ایران ضمن اشاره به نیاز جامعه به خدمات روان شناسی به ویژه در شرایط اضطرار و بحران‌های اجتماعی مانند سوانح طبیعی، مشکلات اقتصادی، جنگ، انجام تدابیر لازم برای رفع چالش‌های موجود در پوشش بیمه‌ای خدمات روان شناسی را مهم ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر دفاتر کار روان شناسی طرف قرارداد سازمان از نظر تعداد، تامین کننده نیاز بیمه شدگان نیستند و افزایش آنها ضرورت دارد.

وی افزود: به علاوه بر اساس دستورالعمل، عقد قرارداد بیمه درمانی پایه تنها با مقطع دکترای بالینی و دکترای سلامت رشته روان شناسی مقدور است؛ در حالی که برای پیشگیری از آسیب‌های روانی فردی و اجتماعی و شرایط حاکم بر جامعه به خصوص بحران‌های پیش آمده در جنگ تحمیلی لازم است تدابیری به منظور تخصیص اعتبارات مالی لازم به سازمان‌های بیمه پایه سلامت جهت خرید خدمات سلامت با پوشش بیمه از سایر گرایش‌های روان شناسی مانند روان شناسی عمومی، خانواده، تربیتی، کودکان استثنایی، شخصیت و روانشناسی (بدون گرایش) در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد اندیشیده شده و امکان پرداخت ویزیت به کارشناسان ارشد روانشناسی که خدمات ویزیت و مشاوره را در مراکز دانشگاهی ارائه می‌دهند، فراهم شود.

تاج بخش گفت: چالش‌هایی مانند عدم آشنایی بیمار با اهمیت و اثربخشی خدمات روان شناسی، عدم اطلاع بیمار از وجود پوشش بیمه‌ای برای خدمات روان شناسی، عدم آگاهی بیمار نسبت به لزوم نشاندار شدن در سامانه الکترونیک سازمان برای اخذ پوشش بیمه جهت برخی خدمات روان درمانی و عدم تمایل بیمار به نشاندار شدن در سامانه به دلیل نگرانی از انگ اجتماعی، مانع از دریافت حمایت مالی بیمه درمان پایه برای این بیماران شده است و ضرورت دارد در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش در سطح عمومی انجام شود.

وی ضمن بیان چالش مجوزهای اشتغال صادره برای روان شناسان از مراجعی غیر از سازمان نظام روان شناسی ، مغایرت مبلغ ویزیت مصوب سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با مبلغ ویزیت ابلاغی هیئت وزیران را دیگر مسائل مطرح در این زمینه دانست و ادامه داد: تدوین راهنماهای بالینی دقیق برای خدمات روان شناسی، توان سازمان‌های بیمه گر را برای پوشش این خدمات افزایش می‌دهد.

تاج بخش با اشاره به آمادگی سازمان بیمه سلامت ایران برای افزایش همکاری با روان شناسان توضیح داد: امکان ارائه خدمات غیر حضوری جهت ثبت نام برای نسخه نویسی الکترونیک یا عقد و تمدید قرارداد الکترونیک در سامانه عقد و تمدید الکترونیک برقرار است.