به گزارش خبرگزاری مهر ، جلیل جباری در جلسه بررسی شرایط برگزاری جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان، گفت: جامعه عشایری استان اردبیل از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و ما آماده معرفی این ظرفیت‌ها به منظور کمک به اقتصاد عشایر استان هستیم.

وی افزود: بخشی از جاذبه گردشگری استان مربوط به زندگی عشایری است و انتظار داریم شورای عشایر استان توجه ویژه‌ای به این ظرفیت‌ها به ویژه در حوزه میراث معنوی عشایر، صنایع‌دستی آنها و جاذبه‌های زندگی عشایری داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به جشنواره کوچ عشایر و قدمت آن در استان اردبیل، تاکید کرد: در سال‌های گذشته این جشنواره به صورت ملی و بین‌المللی برگزار شده و امسال نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده بود اما با توجه به شرایط خاص کشور تاکنون تصمیمی برای برگزاری گرفته نشده است.

جباری ادامه داد: ما آماده ایفای نقش خود در راستای اجرای جشنواره کوچ عشایر و معرفی ظرفیت‌های این جامعه هستیم و معتقدم باید رویکرد و هدف‌گذاری جدیدی به ویژه هم‌راستا با شعار سال در جشنواره کوچ عشایر داشته باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اشاره به لزوم هماهنگی بین‌دستگاهی برای برگزاری جشنواره کوچ عشایر، تصریح کرد: عشایر و اهالی جامعه عشایری باید میدان‌دار اصلی برگزاری جشنواره کوچ باشند و هر زمان که برای برگزاری این جشنواره تصمیم‌گیری شود تمام ظرفیت اداره کل میراث‌فرهنگی نیز در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در اختیار جشنواره خواهد بود.