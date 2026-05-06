به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حسینی از برگزاری جشنواره محلی کوچ عشایر در ۲۸ اردیبهشتماه، در شهر جعفرآباد مغان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد باهدف معرفی ظرفیتهای سنت عشایر منطقه مغان برگزار میشود و هیچ جابهجایی در مکان آن صورت نگرفته است.
وی با اشاره به ثبت این جشنواره به نام جشنواره بینالمللی کوچ عشایر جعفرآباد افزود: متأسفانه بهخاطر شرایط جنگی، امسال این جشنواره بهصورت استانی و با حضور میهمانان و مسئولان استانی برگزار خواهد شد؛ اما بهمحض بازگشت شرایط عادی، این رویداد با حضور نمایندگانی از سایر کشورها به شکل بینالمللی برگزار میشود.
فرماندار شهرستان بیلهسوار درباره شایعات منتشرشده در فضای مجازی گفت: خبر برگزاری جشنواره استقبال از عشایر در شهرستان مشکینشهر مربوط به برنامهای جداگانه است و بههیچعنوان به معنای انتقال جشنواره جعفرآباد به آن شهرستان نمیباشد. بخش قشلاق دشت با مرکزیت جعفرآباد، قشلاق اصلی عشایر است.
حسینی با تأکید بر اینکه مناطق ییلاقی شهرستان مشکینشهر نیز ییلاق همین عشایر هستند، یادآور شد: وقتی در جعفرآباد جشن کوچ عشایر برگزار میشود، برگزاری جشن استقبال در مشکینشهر کاملاً طبیعی است و این دو رویداد هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند؛ هر دو برای پاسداشت فرهنگ عشایری منطقه مغان است.
