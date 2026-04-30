میرمحمد سیدهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح فاز دوم پروژه شهید نونهال بودیم و این پروژه با بودجه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به مرحله افتتاح رسید و تقدیم شهروندان عزیز اردبیل شد.

وی افزود: این پروژه با توجه به اینکه چندین شهرک در محدوده آن قرار دارد و این پروژه‌ای برای ساماندهی ترافیک، رفع بن‌بست این شهرک‌ها و کاهش حجم ترافیک ورودی به هسته مرکزی شهر بوده است که تقدیم شهروندان عزیز اردبیل گردید.

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: این پروژه در راستای طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر اردبیل که پروژه‌هایی را برای ما تعریف کرد، اولویت‌بندی شد و در عرض چندین ماه (حدود کمتر از یک سال) به مرحله بهره‌برداری رسید.

سیدهاشمی ادامه داد: امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد افتتاح پروژه‌های دیگر از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح شهر اردبیل نیز باشیم.