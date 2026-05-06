۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

رضاقلیزاده: نمایش فرهنگ‌های سنتی با محوریت ایثار سرمایه اجتماعی است

اردبیل - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: نمایش فرهنگ‌های سنتی با محوریت ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی در واقع نوعی سرمایه اجتماعی است که نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضاقلیزاده ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره کوچ عشایری شهرستان بیله سوار اظهار کرد: در این جشنواره از گروه‌های سرود عشایر و خانواده معظم شهدای عشایری تجلیل شده و مسابقات ورزشی جوانان مانند سال‌های قبل برگزار خواهد شد و موسیقی ارائه‌شده نیز باید حماسی باشد.

وی درباره مسابقه آشپزی زنان عشایر افزود: باید توان اجرا سنجیده شود؛ همچنین تأکید می‌شود در جشنواره همه هزینه‌ها از محل مجموعه مسابقه پرداخت شود.

مدیرکل استانداری اردبیل با اشاره به همکاری با کانون پرورش فکری کودکان‌ و نوجوانان گفت کانون باید برای کودکان و نوجوانان برنامه داشته باشد. کتابخانه‌ها نیز می‌توانند با دعوت از شخصیت‌هایی مانند «خاله سارا» در این بخش مشارکت کنند.

رضا قلیزاده خواستار انتصاب یک مدیر پیگیر و مدبر برای جشنواره شد و افزود: سرمایه اجتماعی امروز، نمایش فرهنگ‌های سنتی با محوریت ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی است.

وی بر شروع سریع برنامه‌ها بدون اما و اگر و با مدیریت جهادی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت تشکل‌ها، کانون‌ها، اتحادیه‌ها و بنیادها برای برگزاری جشنواره‌ای در شأن مردم جعفرآباد استفاده کرد.

کد مطلب 6821945

