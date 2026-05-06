به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضاقلیزاده ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره کوچ عشایری شهرستان بیله سوار اظهار کرد: در این جشنواره از گروه‌های سرود عشایر و خانواده معظم شهدای عشایری تجلیل شده و مسابقات ورزشی جوانان مانند سال‌های قبل برگزار خواهد شد و موسیقی ارائه‌شده نیز باید حماسی باشد.

وی درباره مسابقه آشپزی زنان عشایر افزود: باید توان اجرا سنجیده شود؛ همچنین تأکید می‌شود در جشنواره همه هزینه‌ها از محل مجموعه مسابقه پرداخت شود.

مدیرکل استانداری اردبیل با اشاره به همکاری با کانون پرورش فکری کودکان‌ و نوجوانان گفت کانون باید برای کودکان و نوجوانان برنامه داشته باشد. کتابخانه‌ها نیز می‌توانند با دعوت از شخصیت‌هایی مانند «خاله سارا» در این بخش مشارکت کنند.

رضا قلیزاده خواستار انتصاب یک مدیر پیگیر و مدبر برای جشنواره شد و افزود: سرمایه اجتماعی امروز، نمایش فرهنگ‌های سنتی با محوریت ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی است.

وی بر شروع سریع برنامه‌ها بدون اما و اگر و با مدیریت جهادی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت تشکل‌ها، کانون‌ها، اتحادیه‌ها و بنیادها برای برگزاری جشنواره‌ای در شأن مردم جعفرآباد استفاده کرد.