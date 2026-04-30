۲۰۰۰ بازدید برای پیشگیری از بیماری های طیور در ایلام انجام شد

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مراقبت از بیماریهای پرندگان اظهار کرد: در سال گذشته در مجموع دو هزار و ۳۶۱ مورد بازدید میدانی از روستاها، زیستگاههای پرندگان وحشی و واحدهای صنعتی طیور در استان انجام شده است.
وی افزود: در جریان این بازدیدها هزار و ۴۶۵ نمونه سرمی و سه هزار و ۴۳ نمونه مولکولی از طیور استان اخذ شد.
پیرانی ادامه داد: در مجموع پنج هزار و ۸۹۹ آزمایش مولکولی و چهار هزار و ۵۸۶ آزمایش سرولوژی برای بررسی وضعیت سلامت طیور در استان انجام گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام ایلام تصریح کرد: اجرای این برنامههای پایش و مراقبت با هدف حفظ سلامت طیور، پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر و صیانت از سرمایههای تولیدی استان انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: این برنامههای پایش و پیشگیری در سال ۱۴۰۵ نیز با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.
