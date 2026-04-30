۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۸

تاکید پزشکیان بر ضرورت شتاب‌دهی روند بازسازی‌ها با اختیارات تفویض‌شده

رئیس‌جمهور در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت برای رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده و تسریع در جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه پیگیری‌های میدانی دولت برای مدیریت و جبران خسارات وارده به برخی استان‌های کشور، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های هرمزگان، بوشهر، اصفهان و قم، به‌صورت تفصیلی در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده، روند امدادرسانی و برنامه‌های بازسازی قرار گرفت.

استانداران با تشریح اقدامات انجام‌شده، از استقرار تیم‌های امدادی و عملیاتی، فعال‌سازی ستادهای مدیریت بحران، اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده، توزیع اقلام ضروری و ارائه خدمات درمانی فوری به مجروحان خبر دادند.

رئیس‌جمهور در این تماس‌ها با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی و بازگشت شرایط عادی به زندگی مردم، دستور داد تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همچنان با حداکثر توان و هماهنگی کامل در صحنه حضور داشته باشند.

پزشکیان بر لزوم تأمین به‌موقع منابع مالی، تسهیل در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم، سمن‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای اجرای پروژه‌های بازسازی تأکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی همزمان به ابعاد معیشتی و درمانی آسیب‌دیدگان، خواستار طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی هدفمند، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق بیشتر آسیب دیده شد.

پزشکیان توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، کودکان و بیماران خاص را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد.

رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر جلب حداکثری مشارکت مردم و استفاده ازظرفیت مساجد و کانون‌های مردمی در قالب محله محوری و ضرورت مدیریت یکپارچه و میدانی، از استانداران خواست با بهره‌گیری از اختیارات تفویض‌شده، فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های بازسازی را تسریع کرده و ضمن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های مستمر، شفاف و دقیق از روند پیشرفت اقدامات به دولت ارائه دهند.

آقایان محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، ارسلان زارع استاندار بوشهر، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و اکبر بهنام‌جو استاندار قم نیز در این تماس‌ها ضمن قدردانی از توجه و پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور، از تفویض اختیارات به سطح استان‌ها به‌عنوان عاملی مؤثر در افزایش سرعت عمل و کارآمدی مدیریت بحران یاد کردند و با اشاره به بسیج همه ظرفیت‌های استانی، از همکاری نیروهای امدادی، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظامی و انتظامی و همچنین مشارکت مردم در مدیریت شرایط خبر دادند.

استانداران همچنین اطمینان دادند که با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی پروژه‌های بازسازی، نظارت مستمر بر روند اجرا و استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی، روند جبران خسارات و احیای زیرساخت‌ها با سرعت و کیفیت مناسب دنبال خواهد شد و تمهیدات لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر آرامش و ثبات به زندگی شهروندان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6815777
هادی رضایی

    نظرات

    IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      
      
      سلام بر شما و همه خادمان زحمتکش ملت عزیز ایران جان
    IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      
      
      خانه های آسیب دیده تو اولویت باشن بعد سازه های دیگه چون خانواده ها آسیب روحی زیادی بخاطر خرابی خونه هاشو دیدن که تاثیرات حالا حالا پاک نمیشه تازه هنوزم جنگ تمام نشده خدا لعنت کنه آمریکا و وطن فروشارو

