به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه پیگیریهای میدانی دولت برای مدیریت و جبران خسارات وارده به برخی استانهای کشور، در تماسهای تلفنی جداگانه با استانداران استانهای هرمزگان، بوشهر، اصفهان و قم، بهصورت تفصیلی در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیبدیده، روند امدادرسانی و برنامههای بازسازی قرار گرفت.
استانداران با تشریح اقدامات انجامشده، از استقرار تیمهای امدادی و عملیاتی، فعالسازی ستادهای مدیریت بحران، اسکان موقت خانوارهای آسیبدیده، توزیع اقلام ضروری و ارائه خدمات درمانی فوری به مجروحان خبر دادند.
رئیسجمهور در این تماسها با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی و بازگشت شرایط عادی به زندگی مردم، دستور داد تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط همچنان با حداکثر توان و هماهنگی کامل در صحنه حضور داشته باشند.
پزشکیان بر لزوم تأمین بهموقع منابع مالی، تسهیل در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و استفاده از ظرفیتهای عموم مردم، سمنها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای اجرای پروژههای بازسازی تأکید کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی همزمان به ابعاد معیشتی و درمانی آسیبدیدگان، خواستار طراحی و اجرای بستههای حمایتی هدفمند، حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق بیشتر آسیب دیده شد.
پزشکیان توجه ویژه به گروههای آسیبپذیر از جمله سالمندان، کودکان و بیماران خاص را از اولویتهای اصلی دولت برشمرد.
رئیسجمهور در ادامه، با تأکید بر جلب حداکثری مشارکت مردم و استفاده ازظرفیت مساجد و کانونهای مردمی در قالب محله محوری و ضرورت مدیریت یکپارچه و میدانی، از استانداران خواست با بهرهگیری از اختیارات تفویضشده، فرآیند تصمیمگیری و اجرای طرحهای بازسازی را تسریع کرده و ضمن ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، گزارشهای مستمر، شفاف و دقیق از روند پیشرفت اقدامات به دولت ارائه دهند.
آقایان محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، ارسلان زارع استاندار بوشهر، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان و اکبر بهنامجو استاندار قم نیز در این تماسها ضمن قدردانی از توجه و پیگیریهای مستمر رئیسجمهور، از تفویض اختیارات به سطح استانها بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش سرعت عمل و کارآمدی مدیریت بحران یاد کردند و با اشاره به بسیج همه ظرفیتهای استانی، از همکاری نیروهای امدادی، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظامی و انتظامی و همچنین مشارکت مردم در مدیریت شرایط خبر دادند.
استانداران همچنین اطمینان دادند که با برنامهریزی دقیق، اولویتبندی پروژههای بازسازی، نظارت مستمر بر روند اجرا و استفاده از ظرفیتهای فنی و مهندسی داخلی، روند جبران خسارات و احیای زیرساختها با سرعت و کیفیت مناسب دنبال خواهد شد و تمهیدات لازم برای بازگشت هرچه سریعتر آرامش و ثبات به زندگی شهروندان در دستور کار قرار دارد.
