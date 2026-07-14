به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تلاش مدیریت استان بر حفظ انسجام و وحدت در جامعه و اقشار مختلف مردم است، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، استان بوشهر با حفظ انسجام مدیریتی و اجتماعی و تداوم تولید و تا حدودی صادرات در بخش های مختلف به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و بخش کشاورزی و استمرار خدمت‌رسانی، نقش خود را در پشتیبانی از ملت ایران و منافع ملی به خوبی ایفا کرد و البته تفویض اختیار به استانداران موجب تسهیل امور نیز شد و در آتیه نیز می‌تواند راهگشای برخی مسائل و مشکلات مردم و کشور به ویژه در استان‌های مرزی باشد.

وی افزود: افزایش چشمگیر ترخیص کالا در بنادر استان و واگذاری اراضی ملی در کوتاه ترین زمان ممکن و صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دوره جنگ تحمیلی اخیر، مصداق بارزی از چابک سازی نظام اداری کشور است.

استاندار بوشهر بر لزوم استفاده از ساز و کار قوه مجریه و معاونت حقوقی برای رفع اختلافات دستگاه‌های دولتی و جلوگیری از تشکیل طرح دعاوی در مراجع قضایی تاکید کرد.

وی گفت: مستندسازی اموال و دارایی‌های دولت و الزام دستگاه‌های اداری و اجرایی به اخذ سند مالکیت تک‌برگ بخصوص در شرایط الزامی شدن اجرای قانون الزام به ثبت مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از اظهارات خود بر تسریع در تعیین تکلیف صدور سند ثبتی اسناد مالکیت بومیان و ساکنین جزیره خارگ و رفع اختلاف با وزارت نفت تاکید کرد.

وی ابراز کرد: تعیین تکلیف اراضی و حل مشکل اهالی روستاهای واقع در حریم و بستر رودخانه مند، یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه است.

دولت از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران حمایت می‌کند.