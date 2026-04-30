به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی در حاشیه اولین جلسه شورای تأمین مسکن استان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: با تلاش‌ های شبانه‌ روزی و پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژه‌ ها، در حال حاضر حدود ۳ هزار واحد مسکونی در محله ۳۴ منظریه آماده تحویل و بهره‌برداری است.

وی با اشاره به جزئیات این واگذاری‌ها افزود: بر اساس بررسی‌ های کارشناسی، قیمت‌ های تقریبی استخراج شده که با تکمیل آورده از سوی متقاضیان و بهره‌ گیری از تسهیلات صندوق ملی مسکن، این واحد ها را در سریع‌ ترین زمان ممکن به مردم عزیز تحویل دهیم. به طور خاص، پروژه ۱۹۰ واحدی این منطقه با پیشرفت فیزیکی ۹۹ تا ۱۰۰ درصد در آستانه بهره‌ برداری کامل قرار دارد.

حسینی در ادامه به موضوع رفع موانع زیربنایی و روبنایی در پروژه‌ های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ ربط همکاری لازم را برای تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی تقویت کنند تا واحد های مسکونی بدون نقص در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری همچنین با تبیین آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: تکلیف قانونی ما تأمین زمین برای واجدین شرایط است که در این راستا همکاری دستگاه‌ هایی نظیر منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک و محیط زیست حیاتی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه زمین مورد نیاز در ۴ شهر تامین شده است که هم‌اکنون عملیات آماده‌سازی این اراضی توسط بخش خصوصی و بنیاد مسکن در دستور کار قرار دارد و به‌زودی و به‌طور همزمان، آیین قرعه‌کشی، انعقاد قرارداد واگذاری و عملیات آماده‌سازی این اراضی انجام خواهد شد.