به گزارش خبرنگار مهر، پیرو خبر ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ سازمان سنجش نظر به شرایط خاص کشور و عدم امکان برگزاری آزمون دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مقرر بود در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شود، به منظور تسهیل فرآیند برگزاری آزمون‌های سراسری و دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ و کاهش مدت زمان برگزاری تا اعلام نتایج و ایجاد امکان شروع سال تحصیلی با حداقل تاخیر، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش پیشنهاد تجمیع برگزاری این آزمون‌ها به صورت همزمان و شرایط اجرایی و نحوه گزینش علمی آنها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده اند که پس از طرح و تصویب در شورای معین این شورا، در حال طی مراحل قانونی برای ابلاغ است.

لذا با توجه به آنکه انجام ثبت‌نام بدلیل اشتراک متقاضیان این آزمون‌ها منوط به تصویب و ابلاغ این پیشنهاد است، زمان ثبت‌نام آزمون های سراسری سال ۱۴۰۵ و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ در پایان اردیبهشت ماه سالجاری خواهد بود.