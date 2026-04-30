به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه طی نشستی با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و آیتالله نائینی نماینده دفتر آیتالله العظمی سیستانی، آخرین وضعیت آسیبها و خسارات جنگ تحمیلی سوم در آذربایجان شرقی بررسی و نحوه بازسازی و توانمندسازی اقشار آسیبدیده از محل کمکهای مردمی و کمکهای دفتر مرجع عالیقدر تشیع آیتالله سیستانی برنامهریزی شد.
استاندار آذربایجان شرقی در این نشست، با تشریح اقدامات انجام شده در جریان جنگ ۴۰ روزه، گفت: با وجود فشارهای ناشی از حملات دشمن و افزایش جمعیت استان، مدیریت تأمین کالاهای اساسی بدون کمبود انجام شد، خسارات واحدهای آسیب دیده در کوتاه ترین زمان مورد ارزیابی قرار گرفت و اقدام دفتر حضرت آیتالله العظمی سیستانی در حمایت از آسیبدیدگان، حرکتی خداپسندانه و ارزشمند است
بهرام سرمست با قدردانی از حضور این هیئت و اقدامات انجامشده برای بررسی میدانی وضعیت مناطق آسیب دیده، اظهار کرد: آذربایجان شرقی در طول جنگ ۴۰ روزه بارها مورد تهاجم دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت، اما با مدیریت مناسب و همراهی مردم، شرایط استان به خوبی کنترل شد.
وی افزود: تمامی واحدهای آسیبدیده ناشی از حملات دشمن، در کوتاه ترین زمان ممکن به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت و روند بررسی خسارات با حضور دستگاههای اجرایی ذی ربط انجام شد. همچنین برای خانوادههایی که منازل آنان دچار خسارت کلی شده بود، تمهیدات لازم برای اسکان موقت فراهم شد تا دغدغهای از این بابت نداشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جانفشانی مردم استان در این حوادث گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم، ۱۹۱ نفر از عزیزان استان به فیض شهادت نائل آمدند که یاد و نام آنان برای همیشه در حافظه مردم منطقه ماندگار خواهد بود.
سرمست ادامه داد: با برنامهریزی های انجام شده از سوی مدیریت استان، در طول این مدت هیچگونه اختلالی در روند خدماترسانی دستگاههای دولتی ایجاد نشد و مردم توانستند امور روزمره خود را بدون مشکل پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان در این ایام، هیچگونه کمبودی در حوزه کالاهای اساسی گزارش نشد و نیازهای عمومی مردم از طریق هماهنگی میان دستگاههای مسئول بهموقع تأمین شد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تشکیل ستاد پشتیبانی از جنگ خبر داد و گفت: این ستاد با هدف ساماندهی و هدایت کمکهای مردمی به سمت اقشار آسیبپذیر و خانوادههای نیازمند تشکیل شد تا حمایتها بهصورت هدفمند و مؤثر انجام گیرد.
وی اقدام دفتر حضرت آیتالله سیستانی برای شناسایی نیازهای آسیبدیدگان و جبران خلأهای موجود را اقدامی خداپسندانه و ارزشمند دانست و اظهار کرد: این حرکت نشاندهنده روحیه همبستگی، مسئولیتپذیری اجتماعی و توجه به مردم در شرایط دشوار است.
در این جلسه، آیتالله نائینی نماینده دفتر حضرت آیتالله العظمی سیستانی نیز با تشریح اهداف این سفر گفت: بازدیدهای میدانی از گروه های جهادی، مواکب و روحانیون فعال در عرصه خدمت رسانی، تهیه گزارش جامع از بازدیدها و همچنین بررسی روند بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ، سه هدف اصلی سفر هیئت نمایندگی به آذربایجان شرقی بود.
وی افزود: در جریان این سفر، بازدید از روستای اسبس، محله قره باغی تبریز و نیز سرکشی از مواکب و گروه های جهادی فعال در حوزه امدادرسانی و خدمات اجتماعی انجام شد.
