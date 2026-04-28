به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن طرح مهم‌ترین مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، خواستار تدوین بسته‌های تسهیلاتی و حمایتی برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با هدف جبران خسارت و بازگشت این واحدها به چرخه تولید شد.

در این دیدار در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، برخی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی از قبیل دشواری در تامین ارز برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، طولانی بودن فرایندهای اداری و گمرکی، پیچیدگی در بازگشت ارز حاصل از صادرات، ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک و تغییرات مکرر در مقررات و بخشنامه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهرام سرمست با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در بنادر جنوب، گفت: استان آذربایجان شرقی آماده ایفای نقش ویژه در تامین کالاهای اساسی و مبادلات تجاری است. در این خصوص لازم است، مجوز واردات ماشین‌های کشنده به استان صادر شود تا بتوانیم ظرفیت‌های مرزی را توسعه دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و لزوم حفظ زنجیره تولید و صیانت از اشتغال، عملیاتی شدن اعطای تسهیلات از محل ۷۰۰ همت مصوب قبلی و تامین منابع جدید تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی را با استفاده از ظرفیت صندوق‌های وزارت صمت مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین با اشاره به مالکیت بیش از ۹۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی و نقش‌آفرینی این بنگاه‌ها در احداث واحدهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، خواستار تفویض اختیار واردات به استان‌های مرزی از محل ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی شد.

استاندار آذربایجان شرقی به ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان‌ها در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آثار فشارهای بیرونی هم اشاره کرد و از وزیر صمت خواست تا اقدامات لازم جهت تسهیل و تسریع در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی با اولویت صنایع راهبردی، استقرار واقعی پنجره واحد خدمات تجاری و حذف فرآیندهای زائد اداری، اصلاح سازوکار بازگشت ارز صادراتی، تامین پایدار انرژی صنایع، کاهش هزینه‌های لجستیکی و همچنین تثبیت مقررات و پرهیز از تغییرات ناگهانی در بخشنامه‌ها انجام شود.

سرمست درخصوص درخواست تسهیلات شرکت‌های خصوصی استان جهت توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت و جبران بخشی از نیازهای کشور و تحویل خریدهای قبلی واحدهای فولادی استان از فولاد مبارکه اصفهان نیز خواستار دستور ویژه وزیر صمت شد.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به نقش تعیین‌کننده استان آذربایجان شرقی و بخش خصوصی این استان در چرخش چرخ‌های صنعت و تولید کشور، بر حمایت وزارت صمت از فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی استان و پیگیری ویژه برای حل مسائل و مشکلات و رفع موانع فعالیت این واحدها تاکید کرد.

وزیر صمت ضمن تقدیر از پی‌گیری‌های استاندار آذربایجان شرقی، درخصوص مطالبات مرتبط با حمایت از بخش خصوصی و حفظ زنجیره تولید و اشتغال، دستورات ویژه صادر کرد.