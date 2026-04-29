به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و بازآفرینی شهری اظهار کرد: با وجود تلاش جدی دستگاه‌ های اجرایی برای تسریع در ساخت و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، محدودیت در تأمین و پرداخت تسهیلات بانکی، روند پیشرفت این طرح‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: آذربایجان شرقی به‌ ویژه تبریز با ۶ هزار و ۲۴۸ هکتار بافت فرسوده، ناکارآمد و تاریخی روبه‌رو است که نزدیک به یک میلیون نفر در آن سکونت دارند و حل این مسئله نیازمند برنامه‌ ریزی راهبردی و تأمین مالی پایدار است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به خسارت‌ های ناشی از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی گفت: بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی استان در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند و خسارت اولیه وارد شده به این واحدها بیش از ۲۰ همت برآورد می‌شود.

وی خواستار تدوین بسته‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات بانکی برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید شد.

سرمست با تأکید بر لزوم افزایش اختیارات بانک ‌های استان اظهار داشت: سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی و فعالیت حدود ۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در قالب ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی، ضرورت تأمین مالی به‌ موقع بنگاه‌ های اقتصادی را دو چندان کرده است.

وی همچنین افزایش دوره تنفس رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات را از مطالبات جدی بخش خصوصی استان عنوان کرد و گفت: بخش عمده تولیدات استان در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی صادرات‌ محور است و در شرایط فعلی، حمایت از تولید و اشتغال ایجاب می‌کند این مهلت افزایش یابد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌ های بخش خصوصی تبریز، خواستار پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به این مجموعه برای حفظ دانش فنی، کاهش بیکاری و تقویت زنجیره تأمین داخلی شد.

وی همچنین استمهال مطالبات واحدهای تولیدی آسیب‌ دیده را ضروری دانست و گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده، بسیاری از واحدها امکان بازپرداخت به‌ موقع تسهیلات خود را ندارند و لازم است بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

سرمست در پایان با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ ها، به‌ویژه بانک‌ های خصوصی، تأکید کرد: لازم است سازوکارهای نظارتی و الزام ‌آور برای مشارکت مؤثر تمامی بانک‌ ها در تأمین مالی بخش تولید استان تقویت شده و هماهنگی کامل شبکه بانکی در حمایت از تولید و صادرات برقرار شود.

در این دیدار، دکتر عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، بر ضرورت حمایت‌های حدی از حفظ زنجیره تولید تاکید کرد و گفت: در خصوص مطالبات مردم آذربایجان شرقی در حوزه بانکی و حمایت‌های مالی از بخش تولید، اقدامات لازم انجام و دستورات ویژه صادر خواهد شد.