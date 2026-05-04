به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی روز دوشنبه در ساختمان بهارستان با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار استاندار آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزههای لجستیکی، فرهنگی، رسانهای و عمرانی در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در کنار اقدامات گسترده برای تنظیم بازار و حفظ امنیت غذایی مردم، برنامهریزیهای جدی برای حفظ آرامش اجتماعی و تقویت امنیت روانی جامعه نیز انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه جنگ صرفاً در عرصه نظامی معنا پیدا نمیکند، افزود: دفاع از کشور در ابعاد مختلف بهویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز ضرورت دارد. بر همین اساس با تشکیل کمیته امنیت روانی، ساماندهی اطلاعرسانی منسجم و مقابله با شایعات، تلاش شد آرامش اجتماعی در استان حفظ و تقویت شود.
سرمست در ادامه بر ضرورت فعالسازی «بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد و گفت: با وجود مصوبات موجود، تاکنون هیأت امنای این بنیاد تشکیل نشده است. انتظار داریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسرع وقت نسبت به تشکیل هیأت امنا و آغاز فعالیت این بنیاد اقدام کند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مدیریت مجموعه «مقبرةالشعرا» اظهار کرد: مطالبه فعالان فرهنگی آذربایجان استقلال این مجموعه و اداره آن بهصورت هیأت امنایی است. بر همین اساس درخواست میکنیم با اعزام هیأتی تامالاختیار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسائل و چالشهای موجود بررسی و رفع شود.
سرمست همچنین بر تسریع در اجرای پروژه «تالار مرکزی تبریز» تأکید کرد و گفت: تبریز بهعنوان مهد هنر، بهویژه در حوزه تئاتر، جایگاه ویژهای در کشور دارد و انتظار میرود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای این پروژه ملی تسریع کند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت رسانههای استان تأکید کرد و افزود: آذربایجان و تبریز از پیشگامان روزنامهنگاری در کشور بوده است، اما با وجود فعالیت رسانههای متعدد و حضور روزنامهنگاران متعهد، استان از نبود خبرگزاریها و رسانههای ملی و بینالمللی رنج میبرد. لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمهیدات لازم برای حمایت از خبرنگاران و ارتقای جایگاه رسانههای استان را فراهم کند.
نظر شما