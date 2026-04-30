  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

بساطی: ۱۱۵ رأس دام قاچاق در نایین توقیف شد

اصفهان-جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق، ۱۱۵ رأس گوسفند زنده در نایین کشف و ۷ متهم دستگیر شدند.

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه قاچاق احشام که سلامت و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، مأموران انتظامی نایین کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان را تشدید کردند.

وی افزود: مأموران هنگام پایش خودروهای عبوری در یکی از محورهای فرعی، به سه دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

به گفته جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان، پس از هماهنگی قضائی و بازرسی خودروها، مشخص شد تعداد زیادی گوسفند زنده به‌صورت فشرده و در شرایط غیربهداشتی حمل می‌شود و رانندگان هیچ‌گونه مجوز دامپزشکی یا اسناد قانونی حمل ارائه نکردند.

وی بیان کرد: براساس بررسی کارشناسان پلیس و جهاد کشاورزی، ارزش این محموله بیش از ۳۴ میلیارد ریال برآورد شده و در مجموع ۱۱۵ رأس گوسفند قاچاق از سه خودرو کشف شده است.

سردار بساطی ادامه داد: مأموران در این عملیات ۷ متهم را که قصد انتقال غیرقانونی احشام به استان‌های مرکزی کشور و ایجاد اخلال در بازار گوشت داشتند، شناسایی و بازداشت کردند و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالاهای اساسی، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک به قاچاق دام و فرآورده‌های دامی را از طریق سامانه پلیس امنیت اقتصادی یا تماس با ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6815880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها