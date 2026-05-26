محموله گوشت اسب در سنقروکلیایی معدوم شد

محمد ایمانی سنجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام گزارش از سوی فرماندهی کلانتری ۱۲ سنقروکلیایی مبنی بر توقیف یک دستگاه خودروی پراید حامل مقادیر قابل توجهی گوشت گرم فله‌ای، کارشناسان دامپزشکی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و بازرسی فنی از محموله توقیفی، مشخص شد گوشت‌های کشف‌شده متعلق به دو رأس اسب بوده که برای مصرف انسانی آماده شده بود.

رئیس اداره دامپزشکی سنقروکلیایی تصریح کرد: با توجه به احراز تخلف و در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان، با هماهنگی دادستان شهرستان دستور معدوم‌سازی کامل این محموله صادر شد.

ایمانی سنجر ادامه داد: عملیات امحای بهداشتی گوشت‌های کشف‌شده با همکاری کارشناسان دامپزشکی و نیروهای انتظامی انجام گرفت تا از هرگونه تهدید احتمالی برای سلامت مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای متهمان این پرونده خاطرنشان کرد: صورت‌جلسه تخلف تنظیم و افراد متخلف برای طی مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی سنقروکلیایی در پایان تأکید کرد: دامپزشکی با هرگونه ذبح غیرمجاز و عرضه گوشت‌های غیرقانونی که سلامت جامعه را تهدید کند، برخورد جدی و قاطع خواهد داشت.