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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر کشف شد

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر کشف شد

ماهشهر - فرمانده انتظامی بندرماهشهر گفت: ماموران پلیس در جریان گشت‌زنی‌های خود موفق به کشف و ضبط ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران خوشناموند ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر نفت کوره که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی بندرماهشهر ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرد و ادامه داد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی تصریح کرد: پلیس با جدیت با هرگونه قاچاق برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6876469

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