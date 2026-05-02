۳۱۱ راس دام قاچاق در ارتفاعات مرزی اشنویه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلال اکبری در این زمینه اظهار کرد: مرزبانان با انجام اقدامات تخصصی مسیر تردد قاچاقچیان را شناسایی و طی دو عملیات غافلگیرانه موفق شدند از خروج ۳۱۱ راس گوسفند قاچاق به آن سوی مرزها جلوگیری و قاچاقچیان را در رسیدن به هدف شوم خود ناکام گذارند.

فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر افزود: در این عملیات که قاچاقچیان غافلگیر شدند و توان مقابله با ماموران را نداشتند ضمن رها کردن احشام با بهره گیری از وضعیت توپوگرافی منطقه از محل متواری شدند.

سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه تلاش اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی احشام مکشوفه را ۵۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال برآورد کردند.