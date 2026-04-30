۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

التماس آمریکا به دیگر کشورها برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز

آمریکا که مدعی محاصره تنگه هرمز و بستن آن است از دیگر کشورهای جهان خواست تا به این کشور برای بازگشایی آن کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با استناد به یک یادداشت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که دولت دونالد ترامپ از کشورهای دیگر خواسته است تا به ازسرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز کمک کنند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

