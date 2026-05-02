الجزیره خبر داد؛ شکست محاصره دریایی ترامپ به روایت آمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تحلیل اطلاعات منتشر شده از مراکز ناوبری دریایی نشان میدهد که از زمان آغاز اجرای محاصره دریایی آمریکا بر کشتیهای مرتبط با بنادر ایران در ۱۳ آوریل گذشته، ۸۱ کشتی از مجموع ۱۴۵ کشتی، برخلاف این محاصره از تنگه هرمز عبور کردهاند. این تعداد عبور حدود ۵۶ درصد از کشتی ها را از زمان اجرایی شدن تصمیم آمریکا نشان می دهد.
تحلیل دادهها از پلتفرم مارین ترافیک نشان میدهد که ۵۳ کشتی با نقض تصمیم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردهاند. این کشتی ها یا از بنادر ایران میآمدند یا به آنجا میرفتند، یا پرچم ایران را برافراشته بودند. از این تعداد، ۱۱ کشتی در لیست تحریمهای آمریکا قرار داشتند.
همچنین ۲۸ کشتی دیگر که در لیست تحریمها قرار داشتند و به بنادر ایران مرتبط نبودند، از تنگه عبور کردند. بنابراین، مجموع کشتیهای متخلف از زمان آغاز اجرای محاصره آمریکا به ۷۸ کشتی میرسد.
این اطلاعات نشان میدهد که ۱۱ کشتی در همان دوره نتوانستند از تنگه عبور کنند. این کشتیها توسط شرکتهایی اداره میشدند که مقر آنها در چین، هند، پاکستان و ترکیه است. این تحلیل بر اساس رصد حرکت تأیید شده کشتیهایی انجام شده است که دستگاه ردیابی خود را هنگام عبور از تنگه هرمز فعال کرده بودند.
این تحلیل می افزاید که برخی کشتیها قبل از عبور، دستگاه سیگنال خود را خاموش کردهاند، به این معنی که ارقام ذکر شده در تحلیل میتواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.
فرماندهی مرکزی آمریکا قبلاً اعلام کرده بود که این محاصره کشتیهایی را هدف قرار میدهد که وارد بنادر ایران میشوند یا از آن خارج میشوند. این تردد در حالی انجام می شود که به گزارش شبکه سیانان، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن حداقل ۱۵ کشتی از جمله یک ناو هواپیمابر و ۱۱ ناوشکن را در منطقه خاورمیانه مستقر کرده است.
این تحلیل نشان میدهد که کشتیهایی که از محاصره آمریکا عبور کرده اند، از نظر بار متنوع بودند. ۳۶ کشتی از این تعداد مختص حمل بار و کانتینر و ۱۱ کشتی حمل بار فله و ۶ کشتی، نفتکش بودند.
بر اساس این گزارش، ، بیشترین تردد کشتیهای متخلف از تصمیم آمریکا در روز ۲۸ آوریل جاری با ۱۰ کشتی در هر دو جهت تنگه ثبت شد. این امر به وضوح نشاندهنده افزایش عبور کشتیهای ایرانی از تنگه در سایه تشدید تهدیدات آمریکا است.
