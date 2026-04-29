یک نفتکش دیگر تحت تحریم آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر تراکرز مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها اعلام کرد که نفتکش ایرانی «ویگور» که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، ۲۵ آوریل ( 5 اردیبهشت) با روشن کردن سیستم موقعیت‌یاب خود از تنگه هرمز عبور کرد و به آب‌های سرزمینی ایران وارد شد.

بر اساس این گزارش، در حالی که مقامات آمریکایی مدعی محاصره تنگه هرمز هستند، نفتکش ویگور هم‌اکنون در حال عملیات بارگیری نفت ایران است.

شایان ذکر است که این شناور تاکنون در مجموع ۴۷ میلیون بشکه از نفت ایران را در مسیرهای معاملاتی حمل و جابه‌جا کرده است.

پیش از این نیز ابر نفتکش کوبا (یوری) که با پرچم کوراسائو به تازگی از تنگه هرمز عبور کرده بود در شرق جزیره لارک لنگر انداخته است.

این نفتکش از سال ۲۰۲۴ به‌دلیل ارسال محموله های نفت ایران به چین، در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد.

آمریکا مدعی است که تنگه هرمز را محاصره کرده و به کشتی های مرتبط با ایران اجازه عبور و مرور نمی دهد. این در حالی است که براساس گزارش ها، تاکنون چندین کشتی ایرانی از این تنگه خارج یا از مسیر این آبراه به منطقه وارد شده اند.