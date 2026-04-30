۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

روسیه: عمیق‌ترین بحران صنعت نفت جهان را شاهد هستیم

در شرایطی که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب بحران در زنجیره تامین انرژی جهان شده است، یک مقام روس از آن به عنوان عمیق ترین بحران صنعت نفت جهان یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد: روسیه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت قصد خروج از اوپک‌پلاس را ندارد.

وی افزود: در حال حاضر عمیق‌ترین بحران در صنعت نفت جهان را شاهد هستیم و حجم عظیمی از نفت به بازار عرضه نمی‌شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

