به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد: روسیه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت قصد خروج از اوپک‌پلاس را ندارد.

وی افزود: در حال حاضر عمیق‌ترین بحران در صنعت نفت جهان را شاهد هستیم و حجم عظیمی از نفت به بازار عرضه نمی‌شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.