  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

حملات توپخانه ای صهیونیست‌ها به جنوب لبنان در سایه نقض آتش بس

رژیم صهیونیستی در سایه نقض آتش بس و سوءاستفاده از سکوت جامعه بین‌الملل در قبال جنایات این رژیم، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، توپخانه رژیم صهیونیستی در سایه تداوم نقض آتش بس لبنان، شهرهای زوطر الشرقیه، یحمرالشقیف و بیت الصیاد در جنوب این کشور را گلوله باران کرد.

پیشتر، الجزیره در گزارش دیگری نوشته بود که رژیم صهیونیستی شهرهای حاریص، بیت یاحون و الغندوریه را هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان نیز در پاسخ به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی، مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد.

در پی شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس، آژیر خطر در ۱۵ نقطه در الجلیل غربی به صدا درآمد.

رسانه‌های عبری اعلام کردند که پس از اصابت مستقیم موشک به شومیرا در الجلیل غربی، یک خودروی زرهی ارتش رژیم اشغالگر دچار آتش سوزی شد.

رژیم صهیونیستی به صورت روزانه با نقض آتش بس، به مناطق جنوبی لبنان حمله می کند. حزب الله نیز این حملات را بی پاسخ نگذاشته و اعلام کرده تا زمانی که نظامیان این رژیم خاک لبنان را ترک نکنند شمال سرزمین های اشغالی برای صهیونیست ها امن نخواهد بود.

کد مطلب 6815944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها