مقام ارشد حزب الله: مقاومت تا آزادسازی کامل خاک لبنان متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود قماطی» نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان در گفت وگو با شبکه الجزیره مباشر گفت: موضع ثابت ما ضرورت برقراری آتش‌بس کامل پیش از ورود به هرگونه مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل است.

وی تأکید کرد: مقاومت تا آزادسازی کامل خاک لبنان متوقف نخواهد شد.

قماطی تصریح کرد: نبیه بری، رئیس مجلس، بر رد مذاکره مستقیم با دشمن اسرائیلی تأکید کرده است و نمی‌توان موضع ایشان را زیرپا گذاشت.

وی گفت: صبر ما در برابر تجاوزات اسرائیل بی پایان نخواهد بود و این موضوع ارتباطی با جنگ اسرائیل علیه ایران ندارد.