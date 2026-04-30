  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۵۲

مقام ارشد حزب الله: مقاومت تا آزادسازی کامل خاک لبنان متوقف نخواهد شد

نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان مواضع این جنبش را در قبال تداوم درگیری‌ها و شروط مذاکره با رژیم صهیونیستی تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود قماطی» نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان در گفت وگو با شبکه الجزیره مباشر گفت: موضع ثابت ما ضرورت برقراری آتش‌بس کامل پیش از ورود به هرگونه مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل است.

وی تأکید کرد: مقاومت تا آزادسازی کامل خاک لبنان متوقف نخواهد شد.

قماطی تصریح کرد: نبیه بری، رئیس مجلس، بر رد مذاکره مستقیم با دشمن اسرائیلی تأکید کرده است و نمی‌توان موضع ایشان را زیرپا گذاشت.

وی گفت: صبر ما در برابر تجاوزات اسرائیل بی پایان نخواهد بود و این موضوع ارتباطی با جنگ اسرائیل علیه ایران ندارد.

کد مطلب 6815723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها