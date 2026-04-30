مقام ارشد حزب الله: مقاومت تا آزادسازی کامل خاک لبنان متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود قماطی» نایبرئیس شورای سیاسی حزبالله لبنان در گفت وگو با شبکه الجزیره مباشر گفت: موضع ثابت ما ضرورت برقراری آتشبس کامل پیش از ورود به هرگونه مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل است.
وی تأکید کرد: مقاومت تا آزادسازی کامل خاک لبنان متوقف نخواهد شد.
قماطی تصریح کرد: نبیه بری، رئیس مجلس، بر رد مذاکره مستقیم با دشمن اسرائیلی تأکید کرده است و نمیتوان موضع ایشان را زیرپا گذاشت.
وی گفت: صبر ما در برابر تجاوزات اسرائیل بی پایان نخواهد بود و این موضوع ارتباطی با جنگ اسرائیل علیه ایران ندارد.
