به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز ملی خلیج فارس، در دومین قسمت از «کتاب‌گاه»، رمان «بر جاده‌های آبی سرخ» نوشته نادر ابراهیمی، نویسنده چیره‌دست ایرانی، خوانش و معرفی می‌شود؛ کتابی که روایتگر رشادت‌های دلاورمردان جنوب، از جمله میرمهنا، سردار بزرگ بوشهر است؛ کسی که با جانفشانی‌اش به استعمار پرتغالی‌ها و هلندی‌ها در جنوب سرزمینمان پایان داد. داستانی که تاریخ و ادبیات را در هم می‌آمیزد و شکوه خلیج فارس را فریاد می‌زند.

