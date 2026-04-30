۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

«بر جاده‌های آبی سرخ»؛ قصه دلیرمردان ساحل خلیج فارس

بوشهر- به مناسبت روز ملی خلیج فارس رمان «بر جاده‌های آبی سرخ» نوشته نادر ابراهیمی، نویسنده فقید ایرانی، خوانش و معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز ملی خلیج فارس، در دومین قسمت از «کتاب‌گاه»، رمان «بر جاده‌های آبی سرخ» نوشته نادر ابراهیمی، نویسنده چیره‌دست ایرانی، خوانش و معرفی می‌شود؛ کتابی که روایتگر رشادت‌های دلاورمردان جنوب، از جمله میرمهنا، سردار بزرگ بوشهر است؛ کسی که با جانفشانی‌اش به استعمار پرتغالی‌ها و هلندی‌ها در جنوب سرزمینمان پایان داد. داستانی که تاریخ و ادبیات را در هم می‌آمیزد و شکوه خلیج فارس را فریاد می‌زند.

