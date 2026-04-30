به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش خودرویی و موتوری طلاب و روحانیون با عنوان «جانفدا» روز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه در شهر اصفهان برگزار میشود. این برنامه به صورت خانوادگی و با حضور طلاب، روحانیون و خانوادههای آنان برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، این رزمایش رأس ساعت ۱۵ از حرم حضرت زینب سلامالله علیها در اصفهان آغاز میشود و شرکتکنندگان در قالب کاروانی از خودروها و موتورسیکلتها مسیر خود را به سمت گلستان شهدای اصفهان طی خواهند کرد.
هدف از برگزاری این رزمایش، نمایش وحدت و همبستگی طلاب و روحانیون و همچنین تجدید میثاق با آرمانهای شهدا عنوان شده است. در این برنامه شرکتکنندگان با حضور در گلستان شهدا یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی خواهند داشت.
برگزارکنندگان این برنامه اعلام کردهاند که حضور طلاب و روحانیون در چنین برنامههایی نشاندهنده پیوند عمیق حوزههای علمیه با ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت است. همچنین حضور خانوادگی شرکتکنندگان در این رزمایش با هدف تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی در میان خانوادههای طلاب پیشبینی شده است.
پیشبینی میشود جمع قابل توجهی از طلاب، روحانیون و خانوادههای آنان در این برنامه شرکت کنند و کاروان خودرویی و موتوری با نظم و هماهنگی در مسیر تعیینشده حرکت کند.
این رزمایش در حالی برگزار میشود که گلستان شهدای اصفهان به عنوان یکی از مهمترین یادمانهای شهدای کشور، همواره میزبان برنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی برای پاسداشت یاد شهدا بوده است.
