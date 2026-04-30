بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تردد در بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طبق آمار به‌دست‌آمده از سامانه هوشمند ثبت تردد جاده‌ای، طی ماه گذشته ۸۶۴ هزار تردد در مبادی ورودی و ۸۵۸ هزار تردد در مبادی خروجی استان ثبت شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با بیان اینکه بیشتین تردد در ۲۸ فروردین ثبت شده، اظهار کرد: تحلیل‌های آماری مرکز مدیریت راه‌ها نشان می‌دهد تردد روزانه بین استانی در فروردین ۵۵ هزار و ۶۰۹ وسیله نقلیه بوده است.

وی بیان کرد: براساس رصد دوربین های پلاک خوان، طی فروردین ماه بیشترین پلاک مشاهده شده پس از بوشهر به ترتیب مربوط به استان های فارس، تهران، خوزستان و اصفهان است.

افزایش تماس با سامانه ۱۴۱

رستمی همچنین از افزایش تقاضای مردمی برای دریافت اطلاعات ترافیکی و جاده‌ای خبر داد و خاطرنشان کرد: طی ماه گذشته، هزار و ۶۷۳ تماس مردمی با سامانه ۱۴۱ برقرار شده و همکاران مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم عزیز و مسافران گرامی هستند.



رستمی یادآور شد: میزان تماس ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشت.