افزایش ۲۹ درصدی تردد در مبادی ورودی و خروجی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت ۱۳ میلیون و ۸۴۴ و ۵۲ تردد در مبادی ورودی و خروجی این استان طی هفت ماه امسال خبر داد و اظهار داشت: امسال تردد در مبادی ورودی و خروجی استان بوشهر ۲۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: از این تعداد تردد در مبادی ورودی و خروجی استان ۶ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۱۰۱ تردد در مبادی ورودی و ۶ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۸۹۱ تردد در مبادی خروجی استان به ثبت رسید.

وی محورهای ورودی شهر بوشهر، کنگان- عسلویه و سیراف- عسلویه را به ترتیب پرترددترین محورهای مواصلاتی استان بوشهر در این مدت برشمرد.

اخترشناس با اشاره به ثبت بیش از ۴۳۴ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان در این مدت، بیان کرد: این میزان یک درصد کل ترددهای استان را شامل می‌شود.

پایش ۸۰ درصد جاده‌ها با سامانه‌های هوشمند

وی با بیان اینکه بیشترین تردد تخلف سرعت غیرمجاز به ترتیب در محورهای کنگان-عسلویه، سیراف-جم و شبانکاره-گناوه ثبت شده است، اضافه کرد: میانگین سرعت متوسط استان ۸۰ کیلومتر است که از میانگین کشوری بالاتر است، از این رو درخواست داریم رانندگان برای حفظ سلامتی خود و سایرین علاوه بر رعایت سرعت مطمئنه به علائم جاده‌ای نیز توجه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از پایش ۸۰ درصد جاده‌های استان با سامانه‌های هوشمند، یادآور شد: ۶۰ سامانه تردد شمار، ۱۹ دوربین نظارت تصویری، ۵۳ سامانه ثبت تخلفات رانندگی، ۴ سامانه توزین حین حرکت و ۷ تابلو پیام متغیر در راه‌های ارتباطی استان بوشهر فعال است.

وی با تقدیر از فعالیت شبانه روزی کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های استان بوشهر اظهار کرد: مردم قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان با سامانه ۱۴۱ راهداری تماس گرفته یا هرگونه انتقاد و شکایت خود را نیز جهت بررسی اطلاع دهند.