برگزاری دوره امدادی برای اعضای خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، با اشاره به تشکیل «خانه هنرمندان » در جمعیت هلال احمر، گفت: این اقدام با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و خدمت داوطلبانه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان به همت معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی انجام شده است.

وی افزود: هنرمندان به‌عنوان سفیران فرهنگی جامعه می‌توانند در ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و آمادگی در برابر حوادث نقش‌آفرینی کنند و ایجاد خانه هنرمندان گامی مهم در جهت هم‌افزایی میان جامعه هنری و مجموعه هلال‌احمر است.

دبیر کل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به برنامه‌های آموزشی برای این قشر موثر تصریح کرد: در نخستین گام، دوره تخصصی ۲۲ ساعته امداد و کمک‌های اولیه با هدف افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تربیت نیروهای داوطلب آگاه و توانمند برای اعضای خانه سینما برگزار شد تا این عزیزان علاوه بر فعالیت‌های هنری، به مهارت‌های کاربردی و حیاتی در حوزه امدادرسانی نیز مجهز شوند.

وی تصریح کرد: در ادامه مقرر است سایر گروه های هنری اعم از نمایش، تاتر، موسیقی، سرود و...، نیز به زودی عضو این خانه شوند که در این خصوص اقدامات و رایزنی های اولیه صورت پذیرفته است.

افشار گفت: سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر از تمامی هنرمندان و فعالان فرهنگی دعوت می‌کند با پیوستن به این جریان، در مسیر ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه و همگام باشند.