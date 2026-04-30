به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در یادداشتی با عنوان «روز خلیج فارس آزمون مسئولیت ما»، نوشت: دهم اردیبهشت، روز ملی خلیجفارس، صرفا یادآور نامی بر نقشه یا روایتی در کتابهای تاریخ نیست؛ این روز، نماد اراده و کرامت سرزمینی ملت ایران است. ۴۰۴ سال پیش، ایرانیان با اخراج نیروهای استعمارگر پرتغال از تنگه هرمز نشان دادند که این آبراه راهبردی، نه فقط یک گذرگاه تجاری که بخشی از هویت و حاکمیت ملی ما است.
امروز نیز، در گرامیداشت روز ملی خلیجفارس، با همان منطق دفاع از حیات و کرامت سرزمینی، اما با زبان محیطزیست و صلح سخن میگوییم. امسال، این روز را در شرایطی گرامی میداریم که خلیجفارس و دریای عمان، زیر سایه جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تهدیدهای مضاعف روبهرو هستند. تجربه جنگها و تنشهای گذشته در خلیجفارس نشان داده است که هر درگیری نظامی در این پهنه، تنها یک بحران امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه میتواند به نشت گسترده آلایندهها، تخریب زیرساختهای نفتی و گازی، انتشار مواد شیمیایی خطرناک، آسیب به زیستگاههای ساحلی و دریایی و اختلال در چرخههای زیستی منجر شود.
آثار چنین خسارتهایی سالها در آبها، رسوبات و زنجیره غذایی باقی میماند و مرز جغرافیایی نمیشناسد. در این میان، حضور و تهدید تاسیسات حساس، به ویژه تاسیسات دارای سوخت هستهای یا مواد پرتوزا، خطری مضاعف برای محیطزیست و سلامت انسان است. هرگونه آسیب به چنین تاسیساتی میتواند منجر به انتشار مواد پرتوزا، آلودگی منابع آب و خاک، تهدید سلامت نسلهای کنونی و آینده و بروز فجایع زیستمحیطی غیرقابل جبران شود.
روز ملی خلیجفارس، روز تاکید دوباره بر این پیام است: خلیجفارس باید امن، پاک و برخوردار از صلح باقی بماند. پاسداری از خلیجفارس، پاسداری از حق مردم منطقه برای نفس کشیدن در هوای سالم، دسترسی به آب پاک و بهرهمندی از زیستبومی پایدار است؛ حقی که نمیتوان آن را قربانی ماجراجوییهای نظامی کرد.
