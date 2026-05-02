خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: زمین با تمام گستردگیاش، منابعی محدود دارد؛ منابعی که سالها است آثار فشارهای ناشی از تخریب زیستگاهها، مصرف بیرویه آب، تولید انبوه پسماند و انتشار آلایندهها را بر چهره خود نشان میدهد.
هفته زمین پاک فرصتی برای توقفی کوتاه در جریان روزمره زندگی است تا به انسانها یادآوری کنند که تنها خانه آنها چه اندازه آسیبپذیر بوده و به مراقبت نیاز دارد.
در سالهای اخیر، افزایش تولید پسماند، بهویژه پلاستیک، به یکی از چالشهای جدی محیطزیست تبدیل شده است. این مواد که تجزیه آنها صدها سال طول میکشد، نهتنها به زیستگاههای طبیعی و حیاتوحش آسیب میزند، بلکه کیفیت زندگی شهری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
هفته زمین پاک فرصتی است تا با مشارکت عمومی، پاکسازیهای نمادین و گسترده انجام شود و اهمیت کاهش تولید زباله و بازیافت برای مردم یادآوری شود. همین اقدامات کوچک میتواند نقطه آغاز تغییرات بزرگ باشد، مشروط بر آنکه تداوم داشته باشد و از سطح نمایش و نماد فراتر رود.
در کنار چالش پسماند، موضوعاتی مانند کمبود آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و کاهش تنوع زیستی نیز همواره مورد توجه کارشناسان قرار میگیرد. زمین برای مقابله با این بحرانها به مشارکت همه نیاز دارد؛ از مردم گرفته تا دستگاههای اجرایی، صنایع، مدیران شهری و نهادهای آموزشی. تصمیماتی که امروز درباره مصرف آب، استفاده از منابع انرژی، شیوه تولید زباله و توسعه شهرها گرفته میشود، آینده نسلهای بعدی را رقم میزند.
اجرای برنامههای گسترده زیستمحیطی در همدان به مناسبت هفته زمین پاک
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله این مناسبت فرصتی برای بازنگری در عملکرد دستگاهها، نهادها و جامعه نسبت به محیط زیست است. امسال نیز با توجه به انتخاب شعار ملی «انرژیهای تجدیدپذیر، مرهم زخم زمین»، برنامههای متنوعی با محوریت کاهش آلایندگی و ترویج استفاده از انرژی پاک در سطح استان اجرا شد.
شهرام احمدی فارسانی افزود: استمرار این نگاه و تبدیل آن به عادتهای روزمره، تنها راه ساختن آیندهای سالمتر، ایمنتر و زیستپذیرتر است؛ آیندهای که نسلهای بعدی نیز بتوانند با آرامش و امید در آن زندگی کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در تشریح بخش فرهنگی برنامهها گفت: پویش «سرو ایران» در بسیاری از شهرستانهای استان برگزار شد که در آن به یاد شهدا از جمله شهید رهبر و شهدای جنگ رمضان، نهالهایی سازگار با اقلیم منطقه در ادارات و فضاهای عمومی کاشته شد و این اقدام علاوه بر ترویج فرهنگ درختکاری، یادآور نقش شهدا در پاسداری از سرزمین بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم این هفته، اجرای طرحهای پاکسازی معابر، بوستانها و فضاهای طبیعی در نقاط مختلف استان بود؛ این پاکسازیها با همکاری تشکلهای مردمنهاد، گروههای جهادی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر نهادهای خدماتی انجام و باعث پاکسازی چهره شهرها و روستاها از زبالهها شد.
جشنوارههای ویژه کودکان و نوجوانان برای ترویج آموزش محیط زیست
احمدی فارسانی با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی محیط زیستی گفت: در حوزه آموزش، دورههای متعددی با موضوع مدیریت اصولی پسماند، کاهش تولید زباله، اهمیت تفکیک از مبدأ و ضرورت استفاده از انرژیهای پاک برگزار شد. این دورهها در دو سطح ملی و استانی و با حضور اقشار مختلف از جمله دانشآموزان، مدیران محلی، دهیاران، فعالان اجتماعی و نیروهای دستگاههای اجرایی انجام گرفت.
وی افزود: یکی از برنامههای تأثیرگذار هفته زمین پاک، برگزاری جشنوارههای موضوعمحور در برخی شهرستانها بود؛ برای نمونه در یکی از شهرستانها جشنواره «بادکنکها» با حضور دانشآموزان برگزار شد که هدف آن افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان درباره خطرات پسماند و آلایندهها و تشویق آنها به مشارکت در حفاظت از محیط زیست بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان به تشدید اقدامات نظارتی در این هفته اشاره کرد و گفت: پایش واحدهای صنعتی، معدنی، خدماتی و تولیدی در هفته زمین پاک به صورت جدی دنبال شد. کارشناسان اداره کل در قالب بازدیدهای میدانی، وضعیت آلایندگی این واحدها را بررسی و هشدارهای لازم را برای اصلاح روند فعالیتها به متخلفان ابلاغ کردند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم این هفته پیشگیری از ورود آلایندهها به محیط زیست است، ادامه داد: در همین راستا مکاتبات متعددی با استانداری و دستگاههای اجرایی انجام شد تا رعایت الزامات زیستمحیطی با دقت بیشتری دنبال شود. همچنین گزارش عملکرد استان در حوزه کنترل آلایندگی و پایش واحدها برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است.
احمدی فارسانی با اشاره به حمایت مردم استان همدان از برنامههای زیستمحیطی گفت: مردم همدان در سالهای اخیر مشارکت قابلتوجهی در برنامههای مرتبط با محیط زیست داشتهاند و همواره به عنوان همیاران اصلی اداره کل عمل کردهاند. این همراهی ارزشمند باعث شده بسیاری از طرحها با سرعت و کیفیت بیشتری اجرا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامههای پیشرو نیز خبر داد و گفت: نشستی با حضور مسئولان قضایی در مناطق تحت مدیریت اداره کل برگزار شده که هدف آن تبیین قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست و تشدید برخورد قانونی با متخلفان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در پایان با بیان اینکه محیط زیست ستون اصلی پایداری جامعه است، افزود: حفاظت از آب، خاک و هوا یک ضرورت غیرقابل چشمپوشی است و همه دستگاهها، مردم و تشکلها باید در حفظ منابع پایه حیات نقشآفرینی کنند؛ تلاش اداره کل این است که با برنامهریزیهای منسجم و اجرای طرحهای آموزشی، فرهنگی و نظارتی، جایگاه محیط زیست در زندگی روزمره مردم بیش از پیش برجسته شود.
