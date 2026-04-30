سرپرست جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد،سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی موسی رضایی را به سمت سرپرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن حکم وزیر اقتصاد آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در صنعت بیمه، به موجب این حکم به سمت سرپرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مردم اهتمام ورزید.

موسی رضایی دارای سوابق متعدد مدیریتی در سطوح عالی صنعت بیمه از جمله مدیرعاملی شرکت بیمه البرز ، عضو هیئت‌مدیره بیمه دانا و مدیر عاملی بیمه اتکایی امین ‌ را در کارنامه خود دارد.

پیش از این، پرویز خوشکلام خسروشاهی مسئولیت ریاست کلی بیمه مرکزی را بر عهده داشت.»