۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

سرپرست جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

سرپرست جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی موسی رضایی را به سمت سرپرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد،سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی موسی رضایی را به سمت سرپرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن حکم وزیر اقتصاد آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در صنعت بیمه، به موجب این حکم به سمت سرپرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مردم اهتمام ورزید.

موسی رضایی دارای سوابق متعدد مدیریتی در سطوح عالی صنعت بیمه از جمله مدیرعاملی شرکت بیمه البرز ، عضو هیئت‌مدیره بیمه دانا و مدیر عاملی بیمه اتکایی امین ‌ را در کارنامه خود دارد.

پیش از این، پرویز خوشکلام خسروشاهی مسئولیت ریاست کلی بیمه مرکزی را بر عهده داشت.»

کد مطلب 6816041
طیبه بیات

