اجرای ۲۷ طرح آماری در خراسان جنوبی؛ تأکید بر تسریع در جذب اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی ظهر پنجشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به ورود به فاز اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، ضروری است دستگاههای اجرایی استان با قید فوریت نسبت به تکمیل اطلاعات عملکردی و تسریع در فرآیند جذب اعتبارات اقدام کنند.
وی با اشاره به ارسال شاخصهای عملکردی به دستگاهها افزود: انتظار میرود دستگاهها در کوتاهترین زمان ممکن پاسخهای دقیق و کامل ارائه دهند تا امکان جمعبندی دادهها و آغاز برنامهریزی سال آینده فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش آمار در تصمیمسازی و مدیریت توسعه گفت: هرچه اطلاعات آماری دقیقتر باشد، تصمیمگیریها در سطح استان علمیتر و اثربخشتر خواهد بود و این موضوع نقش مهمی در جهتدهی به برنامههای توسعهای دارد.
بهدانی با تشریح وضعیت جغرافیایی و جمعیتی استان بیان کرد: خراسان جنوبی با وسعت بیش از ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع، سومین استان پهناور کشور است که شامل ۱۲ شهرستان، ۳۱ شهر و بیش از ۳۵۰۰ آبادی بوده و حدود یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت شاخصهای اشتغال افزود: نرخ بیکاری استان در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳.۷ درصد و در زمستان ۴.۴ درصد بوده که در هر دو فصل، خراسان جنوبی در زمره استانهای دارای پایینترین نرخ بیکاری کشور قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به وضعیت تورم تصریح کرد: نرخ تورم استان در اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۴۷.۶ درصد اعلام شده و استان طی ۹ ماه کمترین نرخ تورم کشور را داشته است.
بهدانی با بیان اینکه سالانه ۲۷ طرح آماری در سطح استان اجرا میشود، ادامه داد: این طرحها بهصورت ماهانه، فصلی و سالانه اجرا شده و بخش مهمی از نیاز اطلاعاتی دستگاههای اجرایی را تأمین میکند.
وی افزود: در این طرحها بیش از ۲۰ هزار خانوار و واحد اقتصادی مورد آمارگیری قرار میگیرند و این حجم از مشارکت، نقش مهمی در دقت و اعتبار دادههای تولیدی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای موفق سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در استان گفت: خراسان جنوبی در این طرح با تحقق ۱۰۶ درصدی اهداف، عملکردی فراتر از میانگین کشوری ثبت کرده است.
بهدانی همچنین با تأکید بر اهمیت حضور مدیران در جلسات شورای برنامهریزی اظهار کرد: این شورا یکی از مهمترین نهادهای تصمیمسازی در استان است و حضور مؤثر مدیران در آن میتواند در بهبود کیفیت تصمیمات و تسریع روند توسعه استان نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و مجموعه همکاران آماری استان ابراز امیدواری کرد: با تداوم رویکرد دادهمحور و همکاری همه دستگاهها، مسیر توسعه خراسان جنوبی با شتاب و دقت بیشتری ادامه یابد.
