۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

کشف ۴۳۴ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای شرقی کشور

فرمانده مرزبانی فراجا، از کشف ۴۳۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهای استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، در تشریح موفقیت مرزبانان در ممانعت از ورود مواد مخدر به داخل کشور، گفت: مرزبانان مستقر در مرزهای استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با اشراف اطلاعاتی و پشتیبانی عملیاتی، طی دو عملیات رزمی قاچاقچیان مواد مخدر را قبل از ورود به داخل کشور زمینگیر کردند.

وی افزود: مرزبانان در این دو عملیات ضمن ضربه سنگین به قاچاقچیان، موفق شدند مقدار ۴۳۴ کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر به همراه ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به ایستادگی استوار مرزبانان در کنترل و مراقبت از مرزهای ایران اسلامی، ادامه داد: قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که قصد ورود غیرقانونی به حریم مقدس ایران اسلامی را دارند، بدانند مرزبانان سلحشور با چشمانی بیدار و گام های استوار؛ با هرگونه ناامنی و ورود غیرمجاز و...، در مرزها برخورد قاطع خواهند داشت.

