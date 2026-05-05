توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل آبراه های ساحلی استان خوزستان و جلوگیری از ورود و خروج سرمایه ملی، مرزبانان در نتیجه ساعت ها کار اطلاعاتی از قصد خروج دو محموله سوخت از مسیرهای شناسایی شده و فروش به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران با اعزام به موقع به محل، ضمن شناسایی و توقیف ۴ فروند شناور، در بازرسی از آنها ۱۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل را کشف کردند.

این مقام ارشد مرزبانی فراجا ادامه داد: در یک رشته عملیات جداگانه دیگر توسط ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر، یک فروند شناور تجاری توقیف و ۶۸ هزار لیتر سوخت از این شناور کشف شد.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به دستگیری ۸ متهم در این دو عملیات، افزود: محموله های کشف شده به همراه متهمان دستگیر شده پس از تکمیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده را بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.