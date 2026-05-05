  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

کشف ۲۱۰ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف ۲۱۰ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان از اجرای عملیات موفقیت آمیز توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان علیه قاچاقچیان مواد مخدر و کشف ۲۱۵ کیلوگرم انواع مواد افیونی در مناطق مرزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با کار اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر به کشور مطلع شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان، افزود: مرزداران غیور ما با پایش‌های دقیق و بررسی تحرکات مناطق مرزی موفق شدند، محل تردد قاچاقچیان را شناسایی و با اجرای عملیات برنامه ریزی شده موجب غافلگیری قاچاقچیان و توقیف و دستگیری آنان شدند.

سردار شجاعی با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه از قاچاقچیان، اذعان داشت: ماموران در بازرسی دقیق از منطقه، ضمن توقیف یک دستگاه وسیله نقلیه، مقدار ۲۱۵ کیلوگرم مواد افیونی شامل: ۱۷۵ کیلوگرم شیشه و ۴۰ کیلوگرم تریاک را از سوداگران مرگ در یک عملیات منسجم کشف کردند.

کد مطلب 6820851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها