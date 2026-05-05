کشف ۲۱۰ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با کار اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر به کشور مطلع شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان، افزود: مرزداران غیور ما با پایش‌های دقیق و بررسی تحرکات مناطق مرزی موفق شدند، محل تردد قاچاقچیان را شناسایی و با اجرای عملیات برنامه ریزی شده موجب غافلگیری قاچاقچیان و توقیف و دستگیری آنان شدند.

سردار شجاعی با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه از قاچاقچیان، اذعان داشت: ماموران در بازرسی دقیق از منطقه، ضمن توقیف یک دستگاه وسیله نقلیه، مقدار ۲۱۵ کیلوگرم مواد افیونی شامل: ۱۷۵ کیلوگرم شیشه و ۴۰ کیلوگرم تریاک را از سوداگران مرگ در یک عملیات منسجم کشف کردند.

