عملیات‌های همزمان پلیس خراسان جنوبی؛ کشف مواد مخدر و سرقت‌ها

بیرجند- خبرهای حوادث در سومین روز زمستان در خراسان جنوبی، از دستگیری سارقان و اوراقچیان وسایل نقلیه و کشف ۱۴ بسته هروئین از معده مسافر در استان خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم صادقی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری ۲۸ سارق و مالخر در طرح عملیاتی کنترل صنوف و اوراقچیان وسایل نقلیه در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: طرح کنترل صنوف و اوراقچیان وسایل نقلیه به‌صورت هدفمند در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه استان به مدت ۳ روز به مرحله اجرا درآمد.

وی بیان داشت: مأموران در اجرای این طرح از ۴۱ واحد صنفی بازدید به عمل آورده و همچنین در این رابطه ۲۸ سارق و مالخر شناسایی و طی عملیات‌های جداگانه، متهمان دستگیر شدند.

سرهنگ صادقی افزود: مأموران در این رابطه ۳۸ فقره انواع سرقت را کشف کردند که متهمان دستگیرشده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از دستگیری سارقان اماکن خصوصی، احشام و محتویات داخل خودرو و کشف اموال مسروقه در شهرستان طبس خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع هفت فقره سرقت اماکن خصوصی، احشام و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان طبس، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان طبس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، ۸ نفر متهم را در این زمینه شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی غافل‌گیرانه، متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

وی بیان داشت: متهمان در بازجویی‌های پلیسی پس از مشاهده مستندات و شواهد موجود، به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق و مالخر و کشف ۱۰ فقره سرقت اماکن خصوصی در بیرجند

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: همچنین مأموران انتظامی یک سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی به‌همراه مالخر را در شهرستان بیرجند دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیسی، یک نفر سارق را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را دستگیر کردند.

صادقی بیان داشت: متهم در ابتدا منکر سرقت شده و در بازجویی‌های فنی صورت گرفته و با روبرو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات، به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر مالخر دستگیر شده است، تصریح کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۱۴ بسته حاوی ۱۷۷ گرم هروئین از معده مسافر قاین

سرهنگ علیرضا فولادی، فرمانده انتظامی قاین نیز اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران در بازجویی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به‌صورت بلع و انباری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۴ بسته حاوی ۱۷۷ گرم هروئین از متهم که به‌صورت انباری جاساز شده بود، کشف کردند.

سرهنگ فولادی خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در سربیشه

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه هم گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از یک کامیون، دو هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ فاقد مجوز بهداشتی به ارزش چهار میلیارد ریال در این شهرستان کشف کردند.

سرهنگ محمودرضا صالحی اظهار داشت: مأموران یگان امداد شهرستان سربیشه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از کامیون، دو هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ قاچاق که فاقد مجوز بهداشتی بود را کشف کردند که ارزش طیور کشف‌شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه بیان داشت: مأموران در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

