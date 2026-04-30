به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اعیانمنش با اشاره به آغاز فصل برداشت گل محمدی در استهبان گفت: با توجه به بارشهای مطلوب و شرایط اقلیمی مناسب در سال زراعی جاری، شاهد افزایش عملکرد و ارتقای چشمگیر کیفیت محصول تولیدی هستیم که این امر نویدبخش رونق اقتصادی برای بهرهبرداران منطقه است.
وی افزود: برداشت گل محمدی از سایت جهانی انجیر دیم استهبان نیز بهعنوان یکی از مباحث مهم تنوع زیستی در سایتهای ثبت شده، جایگاهی ویژه در توسعه کشتهای کمآببر منطقه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان اضافه کرد: برداشت گل محمدی در شهرستان استهبان از اوایل اردیبهشت ماه آغاز میشود و تا اوایل خرداد ماه ادامه دارد.
اعیانمنش بیان کرد: برداشت گل محمدی در استهبان به دو صورت غنچه برای صادرات و گلبرگ برای گلاب گیری انجام میشود که ۷۰ درصد آن به گلبرگ اختصاص یافته و در چرخه تولید گلاب مورد استفاده قرار میگیرد.
وی درباره مزایای اقتصادی این کشت بیان کرد: هزینه پایین تولید، نیاز آبی اندک، سرعت تکثیر بالا و باردهی در کوتاهترین زمان، در کنار اشتغالزایی مستقیم برای زنان روستایی در مراحل تولید و فرآوری، از جمله ویژگیهای بارز توسعه گلستانهای محمدی در این شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان در پایان بیان کرد: بهمنظور جلوگیری از ریزش گلبرگها و حفظ کیفیت و رنگ گلها، بهرهبرداران باید عملیات برداشت را حتماً در ساعات پیش از طلوع آفتاب و قبل از گرم شدن هوا انجام دهند.
