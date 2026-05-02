ممنوعیت جابجایی دام فاقد پلاک در مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر،سیروس شفیعی‌راد با اشاره به حساسیت‌های موجود در حوزه بهداشت دامی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و همچنین بیماری‌های واگیر دامی، نظارت بر تمامی ترددهای دامی در سطح شهرستان تشدید خواهد شد.

وی با یادآوری ضوابط قانونی برای چوبداران و فعالان حمل‌ونقل عمده دام، افزود: رعایت زنجیره بهداشتی و اخذ مجوزهای قانونی از اداره دامپزشکی، نه تنها یک الزام اداری، بلکه ضامن پایداری تولیدات دامی و سلامت عمومی جامعه است. از این رو با هرگونه تخطی از این ضوابط برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت انجام عملیات هویت‌گذاری(پلاک‌کوبی) را پیش‌شرط اساسی برای صدور هرگونه مجوز حمل دانست و تصریح کرد: هیچ محموله دامی بدون پلاک‌کوبی و تأییدیه هویت، حق جابجایی نخواهد داشت و نیروهای نظارتی با محموله‌های فاقد هویت و مجوزهای بهداشتی طبق مقررات جاری برخورد می‌کنند.

لازم به ذکر است؛ این نشست که با حضور صاحبی رئیس اداره دامپزشکی، ریگی کارشناس این اداره و اسمعیلی مسئول اداره تولیدات دامی مرودشت برگزار شد، چوبداران و فعالان حوزه حمل‌ونقل دام نیز به بیان چالش‌ها، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند و راهکارهای تسهیل در فرآیندهای قانونی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.