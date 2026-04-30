۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک عملیات پلیسی در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی این شهرستان در اجرای طرح مقابله با با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی و روستایی حوزه استحفاظی واقع در روستای تل سیاه به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی تانکر دار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

وی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۱۶ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی بندرعباس با بیان این که تلاش های پلیس بی وقفه و به صورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا ، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد.