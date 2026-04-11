محموله ۳۰ تنی گازمایع قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه مرکزی این شهرستان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در محور با باغلام به سمت میدان دفاع مقدس به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود : ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۳۰ تن گازمایع قاچاق کشف و ضبط کردند.

مرادی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد ریال عنوان کرد.

این مسئول انتظامی با بیان این که تلاش های پلیس بی وقفه و بصورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه نگهداری سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.