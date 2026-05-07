کشف یک هزار لیتر سوخت قاچاق در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاعرسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان ملارد خبر داد.
بر اساس این گزارش، مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری در منطقه مارلیک ملارد، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و بلافاصله آن را متوقف کردند.
شایان ذکر است، در بازرسی از این خودرو، یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد، در این خصوص یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی گردید.
این معاونت همچنین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مکشوفه را یک میلیارد ریال برآورد کردهاند، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به طور جدی در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
