به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری روز پنجشنبه در ویژه برنامه «آن آبی ایرانی» اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با رهبری همایون رحیمیان به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت این روز اظهار کرد: امروز روز تاریخی برای ملت ایران است چرا که ایرانیان به خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای می‌دهند، خلیج فارس پاره تن ایران است و تا زمانی که ایران جان دارد خلیج فارس نفس می‌کشد.

وی گفت: خلیج فارس فراتر از یک جغرافیایی آبی و دریایی است و هویت ایران و ایرانیان است، اکنون در حال ثبت جهانی بندر سیراف در یونسکو هستیم که بیش از یک هزار سال قدمت دارد و تاریخ آن به دوره ساسانیان برمی‌گردد، جزایری همچون سیراف، لاوان و مکران جزو سواحل خلیج فارس هستند و آنها را پاس می‌داریم.

صالحی امیری خاطرنشان کرد: خلیج فارس جان ایران است و زمانی که ایران جان دارد، خلیج فارس هم نفس می‌کشد اما در این دوره به این دلیل خلیج فارس اهمیت پیدا کرده که این منطقه بیش از ۴۰۰ سال قبل از دست استعمار خارج شد و از دوره صفوی استقلال خلیج فارس و نام خلیج فارس، میان جهانیان بیشتر شناخته شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: امروز دشمن ما در خلیج فارس در تلاش است که بتواند به هویت، تاریخ و تمدن ما ضربه بزند، دشمنان ایران زمین بدانند تا زمانی که ایران جان دارد خلیج فارس حتماً نفس خواهد کشید و نمی‌توانند به اهداف شوم خود برسند.

وی اظهار کرد: ما با اهداف شوم دشمنان مقابله خواهیم کرد؛ دولت در کنار نیروهای میدان است و این نیروها با شجاعت و شرافت می‌جنگند، مردم ما در میدان و در خیابان ایستادند در کنار میدان، دولت پشتیبان میدان و خیابان خواهد بود بنابراین به همه دنیا اعلام می‌کنیم ما جشن پیروزی را با غرور و شجاعت حتماً برگزار خواهیم کرد.

صالحی امیری گفت: خلیج فارس پاره تن ایران است و تا زمانی که ایران حیات دارد، خلیج فارس حیات خواهد داشت، دشمن نمی‌تواند به یک وجب از خاک خلیج فارس تعدی و تجاوز کند و همه ایرانیان مقاومت خواهند کرد، اکنون در میدان رزمندگان و در خیابان میلیون‌ها مردم مقاومت می‌کنند، چرا که خلیج فارس جان ایران است.

به گزارش ایرنا، ویژه‌ برنامه «آن آبی ایرانی» اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی حسین علیشاپور همزمان با روز ملی خلیج‌فارس با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، محسن حاجی میرزایی مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سیدضیا هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر، نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی، جمعی از مسئولان و هنرمندان در تالار وحدت برگزار شد.

به گزارش ایرنا، دهم اردیبهشت سالروز اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز و خلیج فارس در سال ۱۶۲۱ میلادی و پایان حاکمیت ۱۱۷ ساله استعمارگران بر این منطقه‌ است که جعفری مرادی شهدادی روزنامه‌نگار و پژوهشگر هرمزگانی در دی ماه سال۱۳۸۳ پیشنهاد نامگذاری این روز به نام خلیج فارس را به استاندار وقت هرمزگان (سید ابراهیم درازگیسو) ارائه کرد و در سال ۱۳۸۴ توسط شورای فرهنگ عمومی این امر محقق و مصوب شد و دهم اردیبهشت به نام روز ملی خلیج فارس در تقویم رسمی کشور ثبت شد. هر ساله به این مناسبت برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور و به ویژه استان‌های ساحلی جنوب ایران برگزار می‌شود.