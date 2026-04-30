به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر پنجشنبه در بازدید از مجموعه فرهنگی هنری کارگران سنندج، ضمن تبریک روز کارگر، از تلاشهای کارگران استان قدردانی کرد و آنان را از ارکان مهم توسعه صنعتی و اقتصادی دانست.
وی در ادامه با اشاره به نقش کارگران در دوران جنگ تحمیلی سوم افزود: در جنگ رمضان شاهد تلاشهای بیوقفه و حضور مؤثر کارگران در خط تولید بودیم و این ایثارگریها شایسته تقدیر است.
استاندار کردستان همچنین بر ضرورت تکمیل این مجموعه فرهنگیورزشی در راستای ارتقای رفاه کارگران تأکید کرد و گفت: بهرهبرداری از این پروژه میتواند نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به جامعه کارگری ایفا کند.
زرهتن لهونی با بیان اینکه تکمیل این مجموعه نیازمند مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت است، ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبار لازم، امکان بهرهمندی کارگران استان از امکانات آن فراهم شود.
گفتنی است، مجتمع فرهنگیورزشی کارگران سنندج در زمینی به مساحت ۳۶ هزار متر مربع احداث شده و شامل بخشهایی همچون زمین چمن مصنوعی، سالن سرپوشیده چندمنظوره، هتل، استخر، استراحتگاه و حمام سنتی است که برای تکمیل آن حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
