به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با جمعی از فرماندهان و بسیجیان ناحیه مقاومت عمار که در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: از مجموعه مجاهدات و تلاشهای ارزشمند شما عزیزان تشکر می کنم، آنچه بر مسرت ما در این تلاشهای خالصانه شما میافزاید هماهنگی شما با جریان اقتدایی روحانیت است؛ خوشبختانه تلاشهای شما در مساجد بهترین پایگاهها و سنگرها را برای اسلام به وجود میآورد و انقلاب را نیز در کانون دلهای انسانهای متدین نهادینه میکند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه هماهنگی شما با نهاد مقدس فراجا بر همه موفقیتهای شما میافزاید، عنوان کرد: مسألهای که بایستی شما خواهران و برادران به عنوان یک موضوع جدی و باورمندانه در زندگی خود به آن توجه کنید، مسأله مسیر، ریل و راه این انقلاب و حرکتهای مجدانهای است که شما انجام میدهید.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است در عمق باورمندی دینی ما براساس فرهنگ تشیع این است که زندگی اجتماعی ما در جنگ و مبارزه بعد از این خواهد گذشت. انقلاب ما از روز اول براساس مبارزه به وجود آمد، امام خمینی (ره) نیز نهضت خود را در خط مبارزه با نظام شاهنشاهی و آمریکا به وجود آوردند. امروز نیز طرف مبارزه ما رسانههای صهیونیستی دنیا و قدرتهای استکباری جهان است، بنابراین این مبارزه ادامه دارد.
علم الهدی با بیان اینکه پیروزی نهایی انقلاب اسلامی ما با ظهور منجی عالم بشریت محقق خواهد شد، ابراز کرد: در حقیقت پیروزی انقلاب ما در مرحله نخست به دست آوردن یک اهرمی به عنوان قدرت و حکومت بود که بتوانیم انقلاب خود را به سایر جوامع توسعه دهیم که خوشبختانه ما نیز از این اهرم قدرت بهترین استفاده را کردیم، هم انقلاب توسعه دادیم و هم مسأله ولایی ولایت فقیه را در کشور تثبیت کردیم.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام قدرتهای دنیا با ما در حال مبارزه هستند چون نقطه هدفی که ما میخواهیم به آن برسیم و جز با مبارزه محقق نمیشود، ظهور حضرت امام زمان (عج) است، خاطرنشان کرد: اینکه آمریکا میگوید به هیچ عنوان دستیابی به فناوری هستهای ایران را نمیپذیرد به خاطر اعتقاد ما به ظهور امام زمان (عج) است که میخواهد حکومت جهانی را برای اسلام تشکیل بدهد. بنابراین آنها با مبانی ما مشکل دارند و میخواهند نظام ولایی ما براندازی شود و اساس کار به جریان استبدادی و استکباری زمان شاهنشاهی برگردد و دشمن ما به کمتر از این راضی نخواهند شد.
وی با بیان اینکه فناوری هستهای قدم اول اجرای خواستههای دشمن است، گفت: مقام معظم رهبری در هفته اخیر فرمودند که فناوری هستهای ما قابل مذاکره نیست و ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم؛ همچنین اورانیوم خود را به جایی نخواهیم داد زیرا این فناوری بومی ما هست؛ اگر ما اورانیوم خود را تحویل بدهیم یا رقیق کردیم آنها خاطرشان جمع خواهد شد و اینبارشد با بمب هستهای به سراغ ما میآیند. در نتیجه جنگ فعلی برای آمریکا حیثیتی شده است.
علم الهدی تاکید کرد: در چنین شرایطی ما باید آمادگی خود را حفظ کنیم و وجود شما در این آمادگی بسیار تاثیرگذار است، ما به امکانات بسیج نیاز داریم چون در هر اتفاقی جریان بسیج عامل پیروزی و قدرت ما بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی گفت: امروز دشمن از تجهیزات نظامی ما نمیترسد چون آنها تجهیزات بالاتری از ما دارند، آنچه باعث قدرت ماست، نیروی بسیج است که قابل موازنه برای دشمن نیست؛ زیرا دشمن به دنبال موازنه قدرت است تا بتواند جنگ را ادامه بدهد اما چون ما دارای قدرت بسیج هستیم و آنها از این قدرت بیبهره هستند، قدرت رویارویی با ما را نخواهند داشت.
وی با اشاره به ثبت نام ۳۱ میلیون نفر در پویش جان فدا افزود: این مسأله دشمن را مستأصل کرده است که نمیداند با این قدرت مردمی و بسیج ما چه کار کند، از طرفی هم مسأله انرژی و سوخت زندگی اروپا و آمریکا را تحت فشار قرار داده است و نمیتوانند با این شرایط ادامه بدهند، اینکه چنین شرایطی پیش بیاید و دشمن سردرگم شود تنها با امداد غیبی امام زمان(عج) است.
علم الهدی بیان کرد: در چنین شرایژی ما نیاز به بصیرت بیشتری داریم که در این شرایط ایستادگیکنیم، مقاومت کنیم و نخواهیم زودتر کار را تمام کنیم تا آخر این پیروزی ما به یک قطعیتی برسد که باز آن نقطه شروعی برای جلوتر رفتن ما باشد. مقاومت سرسختانه مقام معظم رهبری در هفته اخیر در مورد تنگه هرمز و فناوری هستهای نیز دنیا را بیشتر مستأصل کرده است، امیدوارم خداوند به مسئولان ما بصیرتی بدهد که از ولایت تبعیت کنند.
