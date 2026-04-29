۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۴۳

پذیرش حاکمیت اهل‌بیت(ع) در زندگی اجتماعی ضرورت امروز است

مشهد- امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه عشق به امام رضا(ع) تنها با رفتار و عمل در مسیر ولایت معنا می‌یابد، پذیرش حاکمیت اهل‌بیت(ع) در زندگی اجتماعی را ضرورت امروز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه در اجتماع مردمی آزادشهر با تأکید بر ضرورت بصیرت در پیروی از ولایت و ایستادگی در برابر دشمن، به تبیین مجاهدت‌های امام رضا(ع) و مسئولیت‌های شیعیان در شرایط کنونی پرداخت.

امام جمعه مشهد با اشاره به شرایط دشوار زمان امام رضا(ع) بیان کرد: در همان شرایطی که دستگاه حاکمِ زمان، همگان را مستأصل کرده بود و مأمون با همه فتنه‌هایی که به‌راه انداخته و با سیاست‌های مدبرانه‌ ظاهری خود، صحنه را اداره می‌کرد، تا جایی پیش رفت که او را «معاویه بنی‌عباس» نامیدند؛ از نظر فتنه‌انگیزی و نوع تعامل و تفکری که در جهت ایجاد توطئه علیه مقام ولایت داشت.

وی افزود: اما همین مأمون شدیداً در معرض مجاهدات امام هشتم(ع) قرار گرفت. به فرموده‌ مقام معظم رهبری ـ شهیدمان ـ که فرمودند امام رضا(ع) مأمون را «خون و خاک کرد» با همان مجاهداتی که آن حضرت انجام داد.

علم الهدی خطاب به مردم آزادشهر گفت: شما برادران و خواهران، همشهری امام هشتم(ع) و مفتخر به مجاورت این حضرت هستید؛عالی‌ترین تشابهی که شما با ساحت مقدس امام رضا(ع) پیدا کرده‌اید، همین مجاهدات ارزشمند شما در خط دفاع، حمایت از اصول انقلاب و در مسیر استکبارستیزی این انقلاب مقدس اسلامی است.

امام جمعه مشهد با تأکید بر لزوم بصیرت در حرکت‌های اجتماعی و انقلابی تصریح کرد: ما باید با بصیرت به همه‌ جریانات امروز جامعه خودمان، در خط پیروی از ولایت امام هشتم(ع) توجه داشته باشیم.

وی با نقل حدیثی از امام صادق(ع) ادامه داد: وجود اقدس امام صادق(ع) فرمودند اگر کسی بدون بصیرت عملی انجام دهد، مانند کسی است که در بیابان به دنبال سراب می‌رود. انسانِ تشنه در بیابان، به اطراف نگاه می‌کند و تراکم امواج اکسیژن از دور، به‌شکل آب دیده می‌شود و خیال می‌کند در آنجا آب وجود دارد؛ به این می‌گویند سراب. امام صادق(ع) می‌فرمایند اگر انسان بدون بصیرت بخواهد کاری انجام دهد و در خط ولایت قرار بگیرد، مانند کسی است که در بیابان دنبال سراب می‌رود و هر که در این مسیر قدم بردارد، سقوط می‌کند.

علم الهدی افزود: آنچه امروز در مقام پیروی از ولایت، بر اساس اصل تشیع و وابستگی و دلدادگی شما به ساحت مقدس اهل‌بیت پیامبر(ص) اهمیت دارد، این است که بخواهید مسیر ولایت را طی کنید، اما این مسیر باید با بصیرت طی شود.

