به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران استان خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک میلاد مسعود امام هشتم (ع)، روز تعظیم کارگر را گرامی داشت و اظهار کرد: متاسفانه با یک مسأله در روز کارگر مواجه هستیم که بنده هر ساله به مناسبتی و تعبیرات مختلفی پیگیری می‌کنم اما اثر و نتیجه عملی محسوسی نداشته است و آن صرفا تقدیر کلامی و گفتاری از عزیزان تلاشگر محیط کار است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: متاسفانه مشکلات اصلی و اساسی جامعه کارگری را یا حل نمی‌کنیم، یا حل نمی‌شود و یا اصولاً اقدامی برای حل آن صورت نمی‌گیرد در حالی‌که کارگر و عنصر تلاشگر عرصه تولید بسیار بیشتر تحت فشار معیشتی بازار و ارزاق عمومی قرار می‌گیرد و ضربه اول به این قشر زحمتکش وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام محصولات تولیدی کشور از بازاری ظهور می‌کند که نتیجه تلاش نیروی کارگران است، ادامه داد: فعالیت و سهمی که نیروی کار در تولید محصولات دارد از عنصر ابزار و سرمایه بیشتر است اما متاسفانه تا شرایط مختلف سیاسی سختی مانند جنگ تحمیلی فعلی پیش می‌آید، سهم کمتری از جریان تولید دریافت می‌کنند و عناصر دیگری که سهم اندکی در تولید دارند بیشترین بهره‌برداری را در این شرایط انجام می‌دهند که در واقع با انداختن تمام فشار و گرانی‌ها بر روی قشر کارگر از شرایط به نفع خود سواستفاده می‌کنند.

علم الهدی با اشاره به خسارت برخی از بخش‌های پتروشیمی و تولیدی کشور گفت: اما این دلیل نمی‌شود که برخی از انبارها محصولاتی چون میله گرد و تیرآهن که مربوط به تولید دوسال قبل است را با قیمت چند برابری روانه بازار کنند، این عمل سواستفاده از یک تلاش مقدس کارگری است که با عشق به کشور و تحکیم اقتصاد کشور آنها را تولید کرده است، در واقع این بزرگترین خیانت به قشر کارگر است که از اثر تولید او سواستفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: این اقدامات سواستفاده گرانه باعث افزایش قیمت‌های معیشتی در جامعه می‌شود و مجدداً فشار این گرانی‌ها بیشترین تاثیر را در زندگی و معیشت جامعه کارگری می‌گذارد. بزرگترین مایه تأسف در جامعه ما این است که نماد فقر قشر کارگر و کشاورز است، قشری که درآمدی مناسبی ندارد درحالی که مولد همه داشته‌های جامعه آن‌ها هستند و دلیل آن چیزی نیست جز اینکه حق این قشر از چند طرف در حال ضایع شدن است.

وی اضافه کرد: نهادهای اقتصادی مانند کارخانه‌ها با دلیل موجه یا ناموجه در چنین شرایط اقتصادی فعالیت خود را تعطیل می کنند و اولین کار و راحت‌ترین کار یعنی تعدیل نیرو را انتخاب می‌کنند، این اقدام ظلم ناحقی است که در جریان کار و تولید در مورد قشر کارگر در تاریخ این کشور اجرا شده و اکنون نیز متاسفانه این فرهنگ به همان شکل ادامه دارد و قابل حل نیست.

علم الهدی با درخواست از مسئولان استانی خواستار جلوگیری از تعدیل نیروهای کار در مجموعه‌های تولیدی شد و اضافه کرد: عزیزان مسئول ما در استان تا جایی که می‌توانند بایستی جلوی این اجحاف و عملیات ناروایی که نسبت به کارگران صورت می‌گیرد را بگیرند. تعدیل کارگران بسیار حرکت ناروایی است شما عزیزان به هیچ‌قیمت نباید اجازه تعدیل نیرو را به هیچ کارخانه‌ای بدهید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه حق مسکن یکی از حقوق اصلی قشر کارگری است، عنوان کرد: خرید مسکن در جامعه ما سخت شده است اما تهیه مسکن با فعالیت‌های تعاونی کاری غیرممکن نیست، به طور مثال می‌توان به ساخت زائرسرای رایگان برای زائران کمتر برخوردار در شهرک طرق اشاره کرد که طی دوسال در دولت شهید رئیسی انجام شد لذا هر موسسه تولیدی که بخواهد برای کارگران خود مسکن تولید کند با تخصیص زمینی که دولت می‌دهد، قابل اجرا است اما متاسفانه عزیزان ما توجه جدی به این موضوع ندارند.

وی با بیان اینکه مشکلات کارگران باید در جلسات صمیمانه بین کارفرما و نمایندگان کارگران حل شود، ابراز کرد: به یک عنصری که بنیه دستگاه تولیدی بوده و تا امروز تلاش او محور تولید بوده است نباید چنین اجحافی صورت بگیرد که با بروز هر بحرانی جمعیت آن‌ها را بخواهیم نصف کنیم.