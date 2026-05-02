علم الهدی: سیلی انقلاب هیمنه پوشالی آمریکا را درهم شکست 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی شامگاه جمعه در اجتماع پرشور مردم شهرک طرق مشهد همزمان با شصت و دومین شب از حضور مردم مشهد و چهلمین شب عروج ناخدا سوم شهید جواد بهبودی از شهدای ناوچه دنا به تبیین ابعاد پیروزی جبهه حق و افول قدرت‌های استکباری در سایه فرهنگ شهادت پرداخت.

امام جمعه مشهد با تجلیل از مجاهدت‌ها و پایداری مردم در مسیر عشق به حضرت ولی‌عصر (عج)، شهادت را نشانی از عظمت تاریخ اسلام دانست و اظهار داشت: تمام حیات اسلام از روز نخست تا به امروز در سایه فداکاری شهدایی بوده است که برای زندگی مادی خود ارزشی قائل نبوده و در راه دین از جان و مال گذشتند.

وی با خطاب قرار دادن خانواده شهید بزرگوار این منطقه، شهادت را سعادتی دانست که نه تنها نصیب شهید، بلکه شامل حال والدین و همسر او نیز می‌شود.

علم‌الهدی همسران شهدا را هم‌سنگران واقعی در عرصه شهادت خواند و تأکید کرد: عزت امروز مسلمین و درک ذلت و استیصال دشمن، همگی مرهون خون‌های ریخته شده در این مسیر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تقابل مستقیم دو ماهه اخیر میان جبهه مقاومت و دشمن مهاجم، تصریح کرد: دشمنی که پیش از این به عنوان ابرقدرت بلامنازع جهان شناخته می‌شد، اکنون به چنان ذلتی دچار شده که هیچ حاکم و قدرتمندی در زمین برای هیمنه او اعتباری قائل نیست.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی نقطه آغاز سیلی خوردن آمریکا بود و تداوم این روند، آمریکا را به یک شیر کاغذی مبدل کرده است.

علم الهدی بیان کرد: امروز هیچ منطق سیاسی در دنیا آمریکا را ابرقدرت نمینامد و صلابت ادعایی این نظام سلطه بهطور کامل فرو ریخته است.

به گفته امام جمعه مشهد شکست‌های پیاپی آمریکا در عرصه‌های نظامی، اکنون گلوگاه‌های اقتصادی و انرژی غرب را تحت فشار قرار داده و باعث شده است که حتی در داخل کشورهای غربی، سرزنش و تقبیح بی‌سابقه‌ای علیه هیئت حاکمه آمریکا شکل بگیرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی نیروهای مسلح ایران در منطقه، خاطرنشان کرد: قهرمانان غیور کشور با تسلط بر تنگه هرمز، زندگی را در کام استعمارگران تلخ کرده‌اند.

علم الهدی تأکید کرد: امروز موقعیت رئیس‌جمهور آمریکا در داخل کشورش در حال سقوط است و اروپایی‌ها نیز آمریکا را عامل اصلی بدبختی و فلاکت خود می‌دانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به وضعیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: این پایگاه‌ها نه تنها امنیت ایجاد نکرده‌اند، بلکه خود به جریانی ناامن و منفور تبدیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز در سراسر کره زمین، هیچ جریانی نکبت‌بارتر و منفورتر از آمریکا و اسرائیل وجود ندارد،زیرا مسبب اصلی فلاکت مردم دنیا هستند.

علم الهدی به تبیین جایگاه ولایت فقیه و پیوند آن با اراده امام زمان (عج) پرداخت و مردم ایران را سرسپرده حجت امام زمان(عج) دانست و تأکید کرد: تصمیم‌گیرنده اصلی در جریانات کلان کشور، یک سیاستمدار معمولی نیست، بلکه مجتهدی عادل و جامع‌الشرایط است که مورد تأیید حضرت بقیه‌الله (عج) قرار دارد.

امام جمعه مشهد با ذکر مثالی از دوران غیبت صغری و مکاتبات امام زمان (عج) با شیخ مفید، یادآور شد: امام هرگز شیعیان خود را در مصاف با دشمنان رها نمی‌کند.

وی افزود: پیروزی‌های سیاسی و اقتصادی اخیر ایران و درماندگی آمریکا، نتیجه سرانگشت غیبی امام زمان (عج) است که از طریق هدایت‌های ولی فقیه در زندگی ملت جاری شده است.

علم الهدی تصریح کرد: بر اساس منطق ولایت فقیه، دو موضوع کلیدی هرگز قابل مذاکره با آمریکا نخواهد بود؛ نخست مسئله تنگه هرمز به عنوان سرمایه راهبردی ایران و دوم فناوری بومی هسته‌ای که دستاورد دانشمندان جوان کشور است.

امام جمعه مشهد با تأکید بر لزوم مقاومت مسئولان و مردم، هشدار داد: نباید سخنان سست‌عنصران در اراده ملت برای تبعیت از ولایت خللی ایجاد کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها، شکست و ذلت دشمن افزون شده و زمینه‌ساز ظهور و فرج نهایی حضرت ولی‌عصر (عج) فراهم شود.