۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۳۲

علم الهدی: سیلی انقلاب هیمنه پوشالی آمریکا را درهم شکست 

مشهد- امام جمعه مشهد گفت: سیلی انقلاب اسلامی هیمنه پوشالی و اعتبار ادعایی آمریکا را در عرصه بین‌الملل به‌طور کامل درهم شکسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی شامگاه جمعه در اجتماع پرشور مردم شهرک طرق مشهد همزمان با شصت و دومین شب از حضور مردم مشهد و چهلمین شب عروج ناخدا سوم شهید جواد بهبودی از شهدای ناوچه دنا به تبیین ابعاد پیروزی جبهه حق و افول قدرت‌های استکباری در سایه فرهنگ شهادت پرداخت.

امام جمعه مشهد با تجلیل از مجاهدت‌ها و پایداری مردم در مسیر عشق به حضرت ولی‌عصر (عج)، شهادت را نشانی از عظمت تاریخ اسلام دانست و اظهار داشت: تمام حیات اسلام از روز نخست تا به امروز در سایه فداکاری شهدایی بوده است که برای زندگی مادی خود ارزشی قائل نبوده و در راه دین از جان و مال گذشتند.

وی با خطاب قرار دادن خانواده شهید بزرگوار این منطقه، شهادت را سعادتی دانست که نه تنها نصیب شهید، بلکه شامل حال والدین و همسر او نیز می‌شود.

علم‌الهدی همسران شهدا را هم‌سنگران واقعی در عرصه شهادت خواند و تأکید کرد: عزت امروز مسلمین و درک ذلت و استیصال دشمن، همگی مرهون خون‌های ریخته شده در این مسیر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تقابل مستقیم دو ماهه اخیر میان جبهه مقاومت و دشمن مهاجم، تصریح کرد: دشمنی که پیش از این به عنوان ابرقدرت بلامنازع جهان شناخته می‌شد، اکنون به چنان ذلتی دچار شده که هیچ حاکم و قدرتمندی در زمین برای هیمنه او اعتباری قائل نیست.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی نقطه آغاز سیلی خوردن آمریکا بود و تداوم این روند، آمریکا را به یک شیر کاغذی مبدل کرده است.

علم الهدی بیان کرد: امروز هیچ منطق سیاسی در دنیا آمریکا را ابرقدرت نمینامد و صلابت ادعایی این نظام سلطه بهطور کامل فرو ریخته است.

به گفته امام جمعه مشهد شکست‌های پیاپی آمریکا در عرصه‌های نظامی، اکنون گلوگاه‌های اقتصادی و انرژی غرب را تحت فشار قرار داده و باعث شده است که حتی در داخل کشورهای غربی، سرزنش و تقبیح بی‌سابقه‌ای علیه هیئت حاکمه آمریکا شکل بگیرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی نیروهای مسلح ایران در منطقه، خاطرنشان کرد: قهرمانان غیور کشور با تسلط بر تنگه هرمز، زندگی را در کام استعمارگران تلخ کرده‌اند.

علم الهدی تأکید کرد: امروز موقعیت رئیس‌جمهور آمریکا در داخل کشورش در حال سقوط است و اروپایی‌ها نیز آمریکا را عامل اصلی بدبختی و فلاکت خود می‌دانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به وضعیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: این پایگاه‌ها نه تنها امنیت ایجاد نکرده‌اند، بلکه خود به جریانی ناامن و منفور تبدیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز در سراسر کره زمین، هیچ جریانی نکبت‌بارتر و منفورتر از آمریکا و اسرائیل وجود ندارد،زیرا مسبب اصلی فلاکت مردم دنیا هستند.

علم الهدی به تبیین جایگاه ولایت فقیه و پیوند آن با اراده امام زمان (عج) پرداخت و مردم ایران را سرسپرده حجت امام زمان(عج) دانست و تأکید کرد: تصمیم‌گیرنده اصلی در جریانات کلان کشور، یک سیاستمدار معمولی نیست، بلکه مجتهدی عادل و جامع‌الشرایط است که مورد تأیید حضرت بقیه‌الله (عج) قرار دارد.

امام جمعه مشهد با ذکر مثالی از دوران غیبت صغری و مکاتبات امام زمان (عج) با شیخ مفید، یادآور شد: امام هرگز شیعیان خود را در مصاف با دشمنان رها نمی‌کند.

وی افزود: پیروزی‌های سیاسی و اقتصادی اخیر ایران و درماندگی آمریکا، نتیجه سرانگشت غیبی امام زمان (عج) است که از طریق هدایت‌های ولی فقیه در زندگی ملت جاری شده است.

علم الهدی تصریح کرد: بر اساس منطق ولایت فقیه، دو موضوع کلیدی هرگز قابل مذاکره با آمریکا نخواهد بود؛ نخست مسئله تنگه هرمز به عنوان سرمایه راهبردی ایران و دوم فناوری بومی هسته‌ای که دستاورد دانشمندان جوان کشور است.

امام جمعه مشهد با تأکید بر لزوم مقاومت مسئولان و مردم، هشدار داد: نباید سخنان سست‌عنصران در اراده ملت برای تبعیت از ولایت خللی ایجاد کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها، شکست و ذلت دشمن افزون شده و زمینه‌ساز ظهور و فرج نهایی حضرت ولی‌عصر (عج) فراهم شود.

